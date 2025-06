Sport in tv oggi (martedì 24 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 24 giugno, ci aspetta un’intensa giornata di sport con diversi eventi degni di nota anche per i colori azzurri. Prosegue lo spettacolo del grande tennis sull’erba nell’ultima settimana di preparazione in vista del main draw di Wimbledon con quattro tennisti italiani in campo tra Bad Homburg (Jasmine Paolini) e Eastbourne (Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto).

Riflettori puntati anche sull’atletica con il prestigioso meeting Golden Spike di Ostrava in cui vedremo in azione i fenomeni internazionali Mondo Duplantis e Femke Bol oltre ad un gruppo di otto azzurri tra cui Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso. Italia protagonista nel calcio giovanile ed in particolare con la Nazionale femminile Under 19 che sfida la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria.

Va avanti nel frattempo la fase a gironi del Mondiale per club con altre quattro partite. Grande attesa infine per i primi due quarti di finale degli Europei femminili di basket al Pireo di Atene, con Francia-Lituania e a seguire uno scontro da brividi tra Italia e Turchia che mette in palio il pass per le semifinali della rassegna continentale e per il pre-Mondiale 2026.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 24 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 giugno

3.00 Calcio, Mondiale per club: Porto-Al Ahly – Diretta streaming su DAZN

3.00 Calcio, Mondiale per club: Inter Miami-Palmeiras – Diretta streaming su DAZN

5.00 Basket 3×3, Mondiali: seconda giornata fase a gironi uomini e donne – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA3x3

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg: ottavi di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Leylah Fernandez) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: primo turno (2° match sul Court 12 Luciano Darderi-Marcos Giron non visibile in tv e streaming, 4° match sul centrale Flavio Cobolli-Jacob Fearnley) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: primo turno (1° match sul Court 4 Elisabetta Cocciaretto-Kamilla Rakhimova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Maiorca: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

16.05 Atletica, Continental Tour: Golden Spike Ostrava – Dalle ore 18.00 in diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

16.30 Basket femminile, Europei: Francia-Lituania (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

17.00 Calcio femminile, Europei U19: Italia-Spagna (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

19.30 Basket femminile, Europei: Italia-Turchia (quarti di finale) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Benfica-Bayern Monaco – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Auckland City-Boca Juniors – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-FERNANDEZ DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-ANDREOZZI/ARRIBAGE NON PRIMA DELLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-FEARNLEY (4° MATCH DALLE 12.00)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 19.30