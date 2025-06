Sport in tv oggi (martedì 10 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Martedì 10 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il combined di ‘s-Hertogenbosch, l’ATP di Stoccarda ed il WTA del Queen’s, il ciclismo con il Giro del Delfinato, il calcio con le qualificazioni ai Mondiali, e tanto altro ancora.

A Stoccarda scenderanno in campo in singolare Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che sarà impegnato anche in doppio in coppia con Matteo Arnaldi, mentre a ‘s-Hertogenbosch in singolare toccherà a Mattia Bellucci, mentre in doppio sarà la volta di Luciano Darderi, che giocherà con il lusitano Nuno Borges.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 10 giugno

11.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda – (2° match dalle 11.00 Sonego-Halys, 3° match dalle 11.00 non prima delle 15.00 Fognini-Moutet, 4° match dalle 11.00 Arnaldi/Sonego-Krawietz/Puetz) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

11.00 Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch (1° match alle 11.00 Bellucci-McDonald, 3° match dalle 11.00 dopo un congruo riposo Darderi/Borges-Bergs/De Jong) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei)

11.00 Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (a rotazione con l’altro torneo WTA)

12.00 Vela, Mondiali 470 misto: regate – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Ciclismo, Giro del Delfinato: 3a tappa, Brioude – Charantonnay (207.2 km) – 15.25 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 15.50 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Tennis, WTA 500 Queen’s – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD, SuperTenniX (a rotazione con l’altro torneo WTA)

13.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco di Baviera: finale carabina 10 metri femminile – YouTube ISSF International Shooting Sport Federation

17.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco di Baviera: finale pistola 10 metri maschile – YouTube ISSF International Shooting Sport Federation

18.00 Calcio, amichevole: Azerbaigian-Ungheria – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Finlandia-Polonia – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, amichevole: Inghilterra-Senegal – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 12.15