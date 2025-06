Sport in tv oggi (domenica 8 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 8 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro del Delfinato, i motori con la MotoGP ed il motocross, la ginnastica ritmica con gli Europei, e tanto altro ancora.

Nell’ultimo atto del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis si affronteranno, per la prima volta nella finale di un torneo del Grand Slam, il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, ed il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nella finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, che affronteranno la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio l’ottava tappa stagionale: per il GP d’Aragon, al MotorLand di Alcañiz si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

A Kegums si concluderà il GP di Lettonia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’undicesima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 giugno

01.30 Volley femminile, Nations League: Bulgaria-Serbia – VBTV

05.30 Volley femminile, Nations League: Belgio-Polonia – VBTV

09.00 Volley femminile, Nations League: Francia-Thailandia – VBTV

09.00 Mountain bike, Coppa del Mondo cross-country: donne U23 – Nessuna copertura tv / streaming

09.25 Motocross, GP Lettonia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.40 MotoGP, GP Aragon: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.45 Motocross, GP Lettonia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.05 Ciclismo, Giro di Slovenia: 5a tappa – 11.10 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.10 Ciclismo, Giro del Delfinato: 1a tappa – 13.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 13.30 Rai Sport HD, Rai Play

11.00 Tennis, Roland Garros: finale doppio femminile, Errani/Paolini-Danilina/Krunic – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Moto3, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Ciclismo femminile, Tour of Britain Women: 4a tappa – discovery+

11.00 Mountain bike, Coppa del Mondo cross-country: uomini U23 – Nessuna copertura tv / streaming

11.05 Ciclismo femminile, Volta a Catalunya Femenina: 3a tappa – 12.30 discovery+

11.10 Ginnastica ritmica, Europei: Finali di specialità individuali, cerchio e palla – Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Moto2, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

12.20 Ginnastica ritmica, Europei: Finali di specialità individuali, clavette e nastro – Rai Sport HD, Rai Play

12.20 Ciclismo femminile, Alpes Gresivaudan Classic – 13.50 YouTube 1. SPORT

12.30 Ciclismo, Brussels Cycling Classic – 15.00 discovery+

13.00 Mountain bike, Coppa del Mondo cross-country: donne élite – discovery+

13.15 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Arena, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

13.30 Volley femminile, Nations League: Cina-Turchia – DAZN, VBTV

14.00 MotoGP, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

5° match dalle ore 11.00 (attorno alle ore 14.00) Boxe, Mondiale pesi cruiser: Claudio Squeo-Jai Opetaia – DAZN

14.35 Ciclismo femminile, Dwars door de Westhoek – 15.15 cycling.pickx.be/nl

15.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Brasile – DAZN, VBTV

15.00 Calcio, Nations League: finale 3° posto, Germania-Francia – Cielo TV, Sky Sport Calcio, cielotv.it/streaming, Sky Go, NOW

15.00 Mountain bike, Coppa del Mondo cross-country: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+

Non prima delle ore 15.00 Tennis, Roland Garros: finale singolare maschile Sinner-Alcaraz – Nove, Eurosport 1 HD, nove.tv, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.10 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 2 – Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, discovery+

15.25 Ginnastica ritmica, Europei: Finali di specialità per gruppi, 5 nastri – Rai Sport HD, Rai Play

16.10 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 2 – Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

16.15 Ginnastica ritmica, Europei: Finali di specialità per gruppi, 3 palle/2 cerchi – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Nations League: Repubblica Dominicana-Giappone – VBTV

18.00 Calcio, amichevole: Georgia-Capo Verde – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.30 Volley femminile, Nations League: Cechia-Germania – VBTV

20.30 Volley femminile, Nations League: Bulgaria-Paesi Bassi – VBTV

21.00 Calcio, Nations League: finale 1° posto, Portogallo-Spagna – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Rai Play, Sky Go, NOW

22.00 Volley femminile, Nations League: Corea del Sud-Stati Uniti – VBTV

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.10

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DI CICLISMO DALLE 14.30