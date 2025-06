Sport in tv oggi (domenica 1° giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 1° giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i motori con la F1 ed il motocross, il canottaggio con gli Europei, e tanto altro ancora.

A Teutschenthal si concluderà il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 15.00, nella gara del GP della Spagna. Il nono atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Barcellona: tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren.

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio si concluderanno a Plovdiv, in Bulgaria: nella quarta ed ultima giornata di gare si disputeranno le Finali A in 9 specialità (6 olimpiche, 2 non olimpiche, 1 paralimpica).

L‘Italia che sarà presente in 3 di queste (ed in 1 Finale B). Gli equipaggi impegnati nelle Finali A sono il quattro di coppia senior maschile, l’otto senior femminile e l’otto senior maschile. In Finale B sarà in gara il singolo senior maschile.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° giugno

08.30 Canottaggio, Europei: 4a giornata – dalle 09.30 Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

10.25 Motocross, GP Germania: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Germania: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi di finale (1° match alle 11.00 Paolini-Svitolina, 4° match dalle 11.00 Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, 4° match dalle 11.00 non prima delle 20.15 Musetti-Rune) – Eurosport 1 HD (fino alle 14.55 e poi dalle 19.30), Eurosport 2 HD (fino alle 20.40), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Motocross, GP Germania: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.15 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 1 – Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

15.00 F1, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 18.05 differita TV8 HD, tv8.it

15.05 Ciclismo, Giro d’Italia: 21ma tappa, Roma-Roma (143 km) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.10 Motocross, GP Germania: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+

17.10 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Sky Sport Max, mxgp-tv.com, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW

20.00 Basket femminile, amichevole: Italia-Spagna – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.30 Calcio, Serie B: Spezia-Cremonese – DAZN

20.30 Calcio, Europei U17: Francia-Portogallo – Rai Play Sport 1, uefa.tv

20.45 Basket, Serie A: Trapani-Brescia – DAZN, DMAX, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW