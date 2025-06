Saliou Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers! L’azzurro resterà in Europa

Saliou Niang ha centrato il suo obiettivo! Il 21enne di origini senegalesi ma già nel giro della nazionale italiana è stato selezionato al Draft NBA con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Negli ultimi giorni proprio il nome di Niang aveva ricevuto un po’ di interesse e alcuni esperti americani lo avevano dato proprio intorno alle ultime chiamate del secondo giro e così alla fine è stato.

Il futuro di Niang sarà comunque in Europa e quasi sicuramente con la maglia della Virtus Bologna. Il 21enne è reduce da un’eccellente stagione a Trento dove ha vinto anche il premio di Most Improved Player (giocatore più migliorato) in questa stagione. Niang aveva deciso di provare l’avventura americana e di rendersi eleggibile al Draft e alla fine è riuscito ad essere selezionato.

Cleveland non aveva scelte al primo giro e Niang è stata una delle due chiamate dei Cavaliers nel secondo giro, visto che in precedenza al n°49 è stato selezionato Tyrese Proctor. Del giocatore italiano ha parlato anche il GM Mike Gansey: “Nelle ultime due stagioni è migliorato molto, i passi in avanti che ha fatto sono stati piuttosto incredibili. Avrà una grande opportunità per giocare al più alto livello in Europa, lo terremo d’occhio e lo continueremo a seguire”.

I Cleveland Cavaliers sono rimasti colpiti sicuramente dall’atletismo del giocatore e anche dai suoi ampi margini di crescita. Quasi sicuramente Niang parteciperà alla Summer League con i Cavs e resta dunque il punto di domanda sulla sua partecipazione agli Europei a settembre, perchè dovrebbe unirsi al gruppo azzurro decisamente più tardi. Vedremo quali saranno le decisioni di Gianmarco Pozzecco.