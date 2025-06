Sabalenka-Gauff oggi, Finale Roland Garros femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Un sabato da primato, viene da dire. Già, perché la finale femminile del Roland Garros sarà tra le prime due teste di serie come non accadeva dal 2013, e più in generale come succede per la seconda volta dal 1995 in avanti. Da una parte Aryna Sabalenka, dall’altra Coco Gauff.

La bielorussa, numero 1 al mondo, è sopravvissuta a una parte di tabellone dal tasso di talento diabolico per riuscire a giungere alla finale, ponendo fine alla striscia di tre vittorie consecutive a Parigi di Iga Swiatek. Dall’altra parte, cammino praticamente immacolato per l’americana, che due giorni fa ha posto fine alla favola di Lois Boisson, la quale sarà numero 1 di Francia quando, giusto due settimane fa, era la 24a del suo Paese. Il citato 2013 parlava di Serena Williams e Maria Sharapova, ma, di fatto, i confronti tra le prime due erano molto più frequenti, sul rosso transalpino, andando per gli Anni ’80 e la prima parte dei ’90 (Navratilova-Evert o Graf-Seles che fossero).

La finale femminile Sabalenka-Gauff del Roland Garros 2025 tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff si giocherà a partire dalle ore 15:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN.

