Rugby, MacRae: “A Treviso voglio competitività anche all’interno della squadra”

Si è chiusa la stagione della Benetton Treviso, obbligata a guardare da spettatrice i playoff dell’United Rugby Championship. E si è chiusa l’avventura di Marco Bortolami sulla panchina dei biancoverdi, con l’ex capitano azzurro che ha lasciato il posto al suo vice, Calum MacRae, che l’altro giorno ha parlato per la prima volta da head coach di Treviso.

“Per questo ruolo, importante per me, è cruciale formare un ambiente di competitività all’interno della squadra. La consistenza delle performance sarà poi fondamentale. Dal mio approdo al Benetton Rugby, ho assistito a un altissimo livello di competizione, per me ora si tratta di rendere la squadra consistente in ogni partita: sia in casa a Monigo, che in trasferta all’estero” le sue parole parlando di quali saranno i suoi mantra l’anno prossimo.

“Per me dobbiamo sviluppare la mentalità per competere ogni giorno in Ghirada, in ogni allenamento. Poi, con i nuovi allenatori che entreranno nel club durante l’estate, è importante creare il piano di gioco e l’identità chiara della squadra in futuro. La difesa dovrà essere dura e dovremo muoverci all’unisono, inoltre in attacco dobbiamo edificare un piano di gioco organizzato, in cui dovremo sfruttare la velocità dei nostri giocatori”, ha continuato MacRae.

Ma come arriverà Treviso alla nuova stagione? “La prestagione si dividerà in due blocchi chiari: il primo si concentra sulla preparazione di carattere fisico e tecnico, con l’intento di costruire un ambiente competitivo in cui tutti i giocatori spingano il compagno a dare il meglio; bisogna adottare una mentalità competitiva. Il secondo blocco avrà luogo quando i giocatori internazionali torneranno dai loro impegni e in quel periodo dovremo fare un lavoro sul piano di gioco, per allineare tutto il gruppo e tutti i nazionali che avranno concluso le loro partite” ha concluso il coach biancoverde.