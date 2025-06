Roland Garros 2025, Zheng, Swiatek e Sabalenka approdano ai quarti di finale

I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale animano la giornata del tabellone del singolare femminile del Roland Garros. Approdano ai quarti di finale, rispettando il pronostico favorevole, la polacca Iga Swiatek, la cinese Qinwen Zheng e la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Si aggiudica un’autentica battaglia Iga Swiatek. La polacca, vincitrice dell’edizione dello scorso anno e testa di serie numero 5, rimonta 1-6 6-3 7-5 la kazaka Elena Rybakina in due ore e trenta minuti. Il match si risolve nelle battute finali della partita decisiva quando la detentrice del titolo ottiene, a 15, il break del 6-5 e, al secondo match point, chiude i conti per il 7-5 decisivo.

Esce vincitrice da un’autentica maratona Qinwen Zheng, oro olimpico a Parigi 2024. La cinese, testa di serie numero 8, riesce a domare 7-6(5) 1-6 -6-3, in due ore e quarantasette minuti, la russa Liudmila Samsonova, diciannovesima testa di serie. Nell’ultimo incontro di giornata la numero uno del mondo Aryna Sabalenka piega 7-5 6-3, in un’ora e trentadue minuti, la strenua resistenza dell’americana Amanda Anisimova, testa di serie numero 16, che annulla sette match point prima di alzare bandiera bianca.

Cede alla distanza Jasmine Paolini che può recriminare per una sfida nella quale detta i ritmi per la prima parte e manca tre match point nel secondo set. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 13, sorprende 4-6 7-6(6) 6-1 la quarta testa di serie del seeding parigino e si porta in vantaggio per 2-0 nei confronti diretti.