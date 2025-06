Roland Garros 2025, sarà Sabalenka-Swiatek la prima semifinale del singolare femminile

Iniziano i quarti di finale. In campo i match valevoli per la parte alta del tabellone del singolare femminile del Roland Garros 2025. Si decidono le prime due semifinaliste del secondo Slam stagionale. Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1, e la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 5 e detentrice del titolo, a giocarsi l’accesso alla finale di sabato.

Aryna Sabalenka esce alla distanza e riesce a domare Qinwen Zheng contro cui aveva perso nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La numero uno del mondo s’impone, in un’ora e cinquantasette minuti, con il punteggio di 7-6(3) 6-3 e passa il turno. Nel primo set la testa di serie numero otto parte bene, detta i ritmi delle operazioni e rompe l’equilibrio iniziale firmando, a 15, il break del 2-1. La bielorussa entra gradualmente in partita, toglie il servizio alla rivale per impattare sul 4-4 e nel dodicesimo gioco, sul 6-5 30-40, non sfrutta un set point. Ad aumentare ulteriormente le recriminazioni della tennista asiatica il 2-0 di inizio tie-break, vantaggio a cui la prima favorita del seeding reagisce con un devastante parziale di 7-1 che le permette, sul recupero di diritto che termina fuori della sua avversaria, di chiudere il primo set.

La seconda frazione di gioco inizia all’insegna del rispetto dei turni di battuta delle due contendenti, la prima a rompere l’equilibrio è la bielorussa. Sul 2-2 Sabalenka ottiene, ai vantaggi, il primo di tre break consecutivi che portano il punteggio sul 4-3. Il servizio difeso nell’ottavo gioco per il 5-3 è il prologo alla chiusura finale che arriva in un nono game nel quale la testa di serie numero uno recupera da 40-0 e, al primo match point, firma il 6-3 decisivo.

Il secondo incontro di giornata non passerà certamente alla storia per la qualità del tennis offerto dalle due contendenti per buona parte della sua durata, La polacca Iga Swiatek liquida 6-1 7-5, in un’ora e quarantun minuti, l’ucraina Elina Svitolina. La detentrice del titolo chiude la prima frazione togliendo due volte il servizio a un’avversaria che, sul 3-1, non sfrutta due occasioni per l’immediato contro break ed incassa il 6-1 in poco più di quaranta minuti. Si rivela decisamente più equilibrata la seconda frazione. La Swiatek opera, a 30, il break decisivo nell’undicesimo gioco e nel successivo turno di battuta piazza tre ace per siglare il 7-5 con cui si conclude il match.