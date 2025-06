Roland Garros 2025 oggi: orari semifinali femminili, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, giovedì 5 giugno, andranno in scena le semifinali del singolare femminile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe Chatrier assisteremo a incontri di un certo spessore che andranno a definire i nomi delle due finaliste di questa edizione dello Slam di Parigi.

Ad aprire le danze, non prima delle ore 15.00, saranno la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) e la polacca Iga Swiatek (n.5 WTA), campionessa in carica. Una sorta di finale anticipata nella quale c’è tanta curiosità. Da una parte si vuol capire quali sono i miglioramenti di Sabalenka sulla terra e dell’altra se Swiatek è tornata davvero ai suoi livelli.

A seguire, vi sarà un incrocio tutt’altro che atteso. La n.2 del mondo, Coco Gauff, se la vedrà contro la francese Lois Boisson (wild card). Una favola per la giovane transalpina, capace nel proprio percorso di prevalere contro tenniste molto forti come l’americana Jessica Pegula e la russa Mirra Andreeva. Boisson, che aveva iniziato il suo cammino da n.361 del mondo, è entrata di diritto tra le migliori 70 giocatrici del mondo in classifica e non vuol fermarsi.

Guarda le semifinali del singolare femminile del Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le semifinali del singolare femminile del Roland Garros 2025 andranno in scena quest’oggi e la copertura televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

SEMIFINALI FEMMINILI ROLAND GARROS 2025 OGGI

Giovedì 5 giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Evan King USA / Taylor Townsend USA vs Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA

Aryna Sabalenka — vs Iga Swiatek POL (non prima delle ore 15:00)

Lois Boisson FRA vs Coco Gauff USA

PROGRAMMA SEMIFINALI FEMMINILI ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN