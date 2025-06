Roland Garros 2025, il big match è Sabalenka-Swiatek. Boisson vuole continuare la sua favola

Tre delle prime cinque teste di serie e le grande sorpresa di quest’edizione sono pronte a darsi battaglia per l’accesso alla sfida per il titolo, dato che testimonia l’ottimo livello di una competizione sviluppatasi sui binari dell’equilibrio. Il torneo di singolare femminile del Roland Garros torna in campo per il penultimo atto.

Nella prima semifinale Aryna Sabalenka sfida Iga Swiatek. Si trovano faccia a faccia la numero uno del mondo, tre titoli vinti e sei finali raggiunte in stagione per lei, e la detentrice del titolo, vogliosa di arrivare fino in fondo per centrare il quinto trionfo sulla terra parigina.

Netto fin qui il percorso compiuto dalla tennista bielorussa che vanta un bilancio di dieci set a zero nelle cinque partite disputate e ha sofferto solo nel primo parziale delle sfide contro Amanda Anisimova e Qinwen Zheng. Non ha ancora vinto un torneo né ha raggiunto una finale nel suo 2025 la Swiatek, arrivata in Francia subito dopo la netta sconfitta subita nella semifinale di Madrid contro Gauff e la prematura uscita di scena dagli Internazionali d’Italia per mano della statunitense Danielle Collins. La battaglia vinta negli ottavi contro una Elena Rybakina ingiocabile per un set, la numero cinque WTA ha addirittura azzardato l’accostamento con Jannik Sinner nei commenti post partita, potrebbe imprimere la svolta alla stagione della polacca.

Nel secondo match di giornata la numero due del mondo fronteggia, in un duello tra giovani rampanti, la favola più bella dell’edizione 2025 del Roland Garros. Coco Gauff, testa di serie numero 2, affronta la francese Lois Boisson, numero 361 del ranking WTA.

La statunitense parte indubbiamente favorita in sede di pronostico, dovrà però sfoderare una prova maiuscola al cospetto di una rivale che viaggia sulle ali dell’entusiasmo e potrà scendere in campo senza alcun tipo di pressione legata alla conquista del risultato. La giocatrice americana ha ceduto un solo set fin qui, nei quarti contro la connazionale Madison Keys, e ha poi battuto in maniera abbastanza autorevole le diverse avversarie. Clamoroso il cammino compiuto dalla sua rivale. La transalpina ha debuttato nel torneo eliminando al primo turno la belga Elise Mertens, testa di serie numero 24, per poi mettere in fila negli ottavi l’americana Jessica Pegula, terza favorita del seeding, e nei quarti la giovane russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 6.