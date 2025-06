Roland Garros 2025, Aryna Sabalenka approda in finale: Iga Swiatek crolla nel terzo set

La bielorussa Aryna Sabalenka è la prima finalista del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la numero 1 del seeding e del mondo estromette la campionessa uscente e testa di serie numero 5, la polacca Iga Swiatek, con lo score di 7-6 (1) 4-6 6-0 in due ore e ventidue minuti. Sabato 7 giugno, alle ore 15.00, l’ultimo atto del torneo sarà contro una tra la statunitense Coco Gauff, numero 2, e la wild card transalpina Lois Boisson.

Nel primo set fioccano i break: partenza sprint di Sabalenka, che si porta subito sul 3-0 pesante con un parziale di 12 punti a 4. Nel quarto game Swiatek recupera uno dei due break di ritardo, ma poi perde nuovamente il servizio. Sotto 1-4, però, la polacca, infila quattro game consecutivi e passa a condurre sul 5-4.

La bielorussa resta nel set e nell’undicesimo game strappa ancora la battuta alla campionessa in carica. La polacca firma il controbreak e prolunga il match al tiebreak: dominio di Sabalenka, che scappa subito sul 3-0 e poi dal 3-1 vola fino al 7-1 con cui conquista la frazione dopo un’ora ed undici minuti di gioco.

Nella seconda partita si registra uno scambio di break in avvio, poi Swiatek strappa a zero la battuta alla bielorussa nel terzo game. Di colpo i servizi iniziano a dominare: nei sette game successivi appena 4 punti vengono vinti in risposta, mai più di uno a gioco. La polacca, dunque, difende il break di margine e pareggia i conti con il 6-4 in 47′.

Nella frazione decisiva non c’è praticamente partita: Sabalenka tiene la battuta a trenta nel primo game, poi nel secondo strappa il servizio all’avversaria dopo essere stata sotto 30-15. Da quel momento la bielorussa vince 19 punti contro i 2 soli di Swiatek, che crolla: finisce 6-0 per Sabalenka in soli 24 minuti.

Le statistiche premiano ovviamente Sabalenka, che vince 97 punti contro i 73 della polacca, con le due avversarie che mettono a segno gli stessi vincenti, 29 per parte, ma con Swiatek che concede ben 10 gratuiti in più 35-25. La bielorussa fa la differenza con la prima: 71% di punti ottenuti contro il 53% dell’avversaria.