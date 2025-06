Ranking WTA (9 giugno 2025): Jasmine Paolini resta quarta, balzo monstre di Loïs Boisson

Aryna Sabalenka è sempre più in alto. Nonostante la sconfitta in finale al Roland Garros, il suo primato è ad oggi praticamente inattaccabile da parte di chiunque per un lungo arco di tempo. Sono quasi 3500 i punti di vantaggio su Coco Gauff, seppur l’americana sia alla fine risultata vincitrice in una finale molto tattica al Bois de Boulogne.

Dietro di loro, e dietro evidentemente Jessica Pegula che si tiene saldamente in mano il terzo posto, si apre ufficialmente una feroce battaglia a cinque per il quarto posto del ranking. Per adesso lo mantiene Jasmine Paolini, la quale conserva un margine di poco meno di 150 punti sulla cinese Qinwen Zheng, ma ha la pesantissima cambiale della finale di Wimbledon da difendere nell’immediato, anche se nella seconda metà di anno ci sono diversi margini per capitalizzare varie cose sul veloce americano. Un capitolo a parte lo merita Loïs Boisson, la wild card che ha fatto sognare la Francia e incollato gli appassionati d’Oltralpe agli schermi di France2. Per lei addirittura 296 posizioni guadagnate: era numero 24 di Francia, diventa la numero 1 al 65° posto e con inevitabilmente tutt’altro genere di prospettive.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 9 giugno 2025

1. Aryna Sabalenka 11553

2. Coco Gauff 8083

3. Jessica Pegula 6483

4. Jasmine Paolini 4805

5. Qinwen Zheng 4668 (+2)

6. Mirra Andreeva 4636

7. Iga Swiatek 4618 (-2)

8. Madison Keys 4484

9. Paula Badosa 3684 (+1)

10. Emma Navarro 3649 (-1)

In casa Italia c’è da registrare l’uscita dalle prime 100 di Elisabetta Cocciaretto, che non è riuscita a difendere gli ottavi del Roland Garros, una cambiale molto pesante soprattutto per la sua zona di classifica. I buoni risultati dell’ultimo mese portano a Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone dei guadagni.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 9 giugno 2025

4. Jasmine Paolini 4805

61. Lucia Bronzetti 1019 (-4)

123. Elisabetta Cocciaretto 589 (-34)

150. Lucrezia Stefanini 489 (+3)

181. Martina Trevisan 386 (-15)

182. Nuria Brancaccio 384 (+10)

216. Giorgia Pedone 337 (+29)

248. Sara Errani 248 (-72)

258. Camilla Rosatello 287 (+13)

277. Nicole Fossa Huergo 261 (-9)