Quando la F1 su TV8 oggi, GP Canada 2025: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Canada 2025 di F1 comincerà nella prima serata europea di domenica 15 giugno. Il fuso orario, come d’abitudine, consentirà agli spettatori del Vecchio Continente di gustarsi la gara all’orario di cena. Si corre, difatti, ben prima delle qualifiche tenutesi ieri. L’appuntamento è diventato un’autentica “classica” di questo periodo dell’anno.

Si sa quando si comincia, ma non quando si finisce! Il tracciato misura 4.361 metri e va percorso 70 volte. Vista la sua natura cittadina, gli incidenti e le conseguenti neutralizzazioni sono molto probabili. A volte arriva anche la pioggia a sparigliare le carte, come accaduto lo scorso anno. Insomma, a Montreal non ci si annoia mai!

Peraltro, questo è stato palcoscenico del Gran Premio più lungo di sempre. Nel 2011, fra acquazzoni, bandiere rosse e safety car ci vollero più di 4 ore per completare la competizione! Proprio quando accaduto, spinse la FIA a cambiare le regole, imponendo un arco temporale massimo nel quale chiudere il GP. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Canada in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 15 giugno

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP CANADA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Canada.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Montreal. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nordamericano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Canada, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP CANADA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 15 giugno (orari italiani)

Ore 20:00 F1, Gara (70 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda