Quando gioca l’Italia di volley in Nations League con Polonia, Cina, Brasile e USA: orari, programma, tv, streaming

Dopo il positivo avvio nella prima settimana, con tre vittorie e una sola sconfitta, l’Italia di Fefè De Giorgi si prepara ad affrontare la seconda tappa della Volleyball Nations League 2025, in programma a Chicago. La nazionale azzurra, reduce da due test amichevoli vinti al tie-break contro il Canada, arriva negli Stati Uniti con la necessità di confermare quanto di buono mostrato e restare in scia delle prime della classifica. I due match contro i nordamericani hanno rappresentato un banco di prova utile per inserire gradualmente i nuovi volti e permettere a chi è tornato in gruppo dopo una breve pausa di ritrovare il ritmo gara. Ora però si fa sul serio, perché il calendario propone quattro sfide di alto profilo, ciascuna con un significato preciso.

Mercoledì 25 giugno si comincia con la sfida alla Polonia (ore 23 italiane), una partita che richiama alla memoria le ultime grandi finali internazionali: dal trionfo mondiale azzurro nel 2022 alla sconfitta nella finale dell’Europeo 2023. I polacchi si sono dimostrati solidi anche in avvio di VNL, chiudendo imbattuti la prima fase con successi netti su Olanda, Giappone, Turchia e Serbia.

Venerdì sarà invece il turno della Cina, avversario storicamente meno temibile ma comunque da non sottovalutare. I cinesi hanno mostrato segnali di crescita nelle partite giocate in casa, superando proprio Olanda e Serbia, ma restano una formazione che fatica a competere con le grandi potenze.

Molto più impegnativo il terzo impegno, sabato 28 giugno contro il Brasile. Una sfida che rievoca ricordi indimenticabili, come la finale olimpica di Rio 2016, e che oggi rappresenta un test importante contro una squadra ricca di talento e storia. I verdeoro arrivano da tre vittorie e un ko (contro Cuba), ma restano tra i pretendenti al titolo.

Si chiude domenica con l’incrocio con i padroni di casa degli Stati Uniti, altra gara dal sapore speciale. Gli americani, pur schierando una formazione sperimentale nella prima settimana, hanno già mostrato segnali di ripresa e potrebbero recuperare alcune delle loro stelle. La rivalità con gli Usa è tra le più sentite e ogni confronto porta con sé tensione, fisicità e spettacolo.

Questi gli azzurri presenti negli States per la seconda settimana di VNL 2025. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo. Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY NATIONS LEAGUE SECONDA SETTIMANA MASCHILE

Week 2 (Pool 5 – Chicago, USA)

25 giugno: Italia-Polonia ore 19.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

27 giugno: Italia-Cina ore 23.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

28 giugno: Italia-Brasile ore 23.00 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

30 giugno: Italia-Usa ore 2.30 – Diretta streaming su VBTV e DAZN