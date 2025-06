Quando corre Marcell Jacobs oggi a Turku: orario, programma, dove vederlo in tv e streaming

Marcell Jacobs farà il proprio debutto stagionale a Turku (Finlandia), sede dei sempre prestigiosi Paavo Nurmi Games che vanno in scena oggi martedì 17 giugno. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 ha scelto la località nordica per la sua prima volata all’aperto di questa annata agonistica: sarà impegnato in una batteria molto interessante in cui figurano anche il sudafricano Benji Richardson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il canadese Rohan Browning.

Il velocista lombardo punta chiaramente a superare il turno per poi disputare la finale, attendendo i migliori della seconda batteria in cui spiccano il canadese Andre De Grasse, il ghanese Benjamin Azamati, lo statunitense Kyree King e il britannico Romell Glave. Il 30enne ha dovuto fare i conti con un problema fisico a inizio primavera, tra l’altro dopo un inverno complicato, ma ora è pronto per ripartire e iniziare a tutti gli effetti il cammino che condurrà verso i Mondiali, in programma a Tokyo nel mese di settembre.

Si tratta di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). L’appuntamento è per il pomeriggio odierno: le batterie si disputeranno alle ore 17.51, mentre la finale andrà in scena alle ore 19.06. Marcell Jacobs conosce bene la pista di Turku e ha un feeling particolare con questo rettilineo, visto che lo scorso anno corse i 100 metri in un rilevante 9.92.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Marcell Jacobs oggi a Turku. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 18.00, dunque solo per la finale; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 18.00, dunque solo per la finale; in diretta live testuale su OA Sport per batteria e finale. La batteria non avrà copertura televisiva/streaming. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un'ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MARCELL JACOBS OGGI A TURKU

Martedì 17 giugno

Ore 17.51 Batteria 100 metri – Non è prevista diretta tv/streaming

Ore 19.06 Finale 100 metri – Diretta tv su Sky Sport Uno

