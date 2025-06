Pronto riscatto azzurro: l’Italia batte 3-0 gli Usa a Chicago e risale in classifica. Rychlicki e Michieletto sugli scudi

Un’Italia solida, compatta e continua supera con autorità i padroni di casa degli Stati Uniti con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) e chiude nel migliore dei modi la seconda settimana di Volleyball Nations League 2025. A Los Angeles, contro un Team USA falloso e poco lucido, gli azzurri confermano i progressi visti nelle ultime uscite e salgono al terzo posto in classifica, ipotecando virtualmente l’accesso alla Final Eight.

La squadra di Ferdinando De Giorgi ha scelto la strada della continuità, rinunciando spesso a forzare in battuta e puntando su muro e difesa. Una strategia vincente, soprattutto considerando i tanti errori al servizio commessi dagli americani. In avvio di secondo set l’Italia aveva provato ad alzare il ritmo dai nove metri, ma la scelta ha portato più danni che benefici. Tornata su binari più prudenti, la Nazionale ha saputo sfruttare al meglio i regali avversari.

Ancora una prova di spessore per il palleggiatore Riccardo Sbertoli, preciso e lucido nella distribuzione. In attacco, il top scorer è Kamil Rychlicki con 19 punti, seguito da Alessandro Michieletto (12) e da un Luca Porro in grande spolvero (10), solidissimo sia in ricezione che in attacco. L’Italia ha ben sfruttato i momenti chiave di ogni set, mostrando maturità nei finali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Gli Stati Uniti partono con Ma’a in regia, Gabi Garcia opposto, Pasteur e Robinson in banda, Jendryk e McHenry al centro, Shoji libero. L’Italia risponde con Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Porro, Galassi, Gargiulo e Laurenzano libero. L’avvio è equilibrato, ma un ace di Rychlicki e il muro di Gargiulo indirizzano il parziale. Il servizio USA non è incisivo e gli azzurri, con Galassi efficace al centro, trovano il primo allungo (10-6). I padroni di casa provano a rientrare con Robinson, ma commettono troppi errori al servizio. L’Italia mantiene calma e lucidità, sfrutta un altro muro di Rychlicki e chiude con un ace di Porro: 25-21.

De Giorgi chiede ai suoi di alzare il ritmo in battuta, ma i primi punti del secondo parziale sono contrassegnati da molti errori. Gli USA si affidano a Pasteur e Robinson, l’Italia risponde con Michieletto e Porro, quest’ultimo autore di un gran pallonetto in parallela. Il set resta equilibrato sino al 16-16, poi l’Italia alza il muro: Galassi stoppa Garcia, Gargiulo chiude su Robinson e Rychlicki si scatena in fase offensiva. L’opposto italo-lussemburghese firma la diagonale del 24-21 e subito dopo Robinson sbaglia la battuta, regalando il secondo parziale agli azzurri: 25-22.

Il terzo parziale si apre con l’Italia che conferma lo stesso sestetto. Michieletto e Porro entrano subito in partita, poi arriva la fiammata di Rychlicki, protagonista in parallela e in diagonale. Gli Stati Uniti provano a reagire con il servizio di Ma’a, che mette in difficoltà la ricezione azzurra, ma la risposta è immediata: Michieletto piazza due ace consecutivi, poi Porro mura Robinson e infila la parallela del +5. Nel finale, l’Italia allunga con sicurezza, sfruttando gli ennesimi errori al servizio avversari e chiudendo con l’ennesimo ace, stavolta firmato Rychlicki, per il definitivo 25-18.

Con questo successo, l’Italia chiude il secondo concentramento con un bilancio molto positivo. Le tre vittorie ottenute su quattro gare (compresa quella pesantissima con la Polonia) fanno dormire sonni tranquilli alla squadra di De Giorgi in ottica Final Eight. L’ultima settimana, con gli ostacoli non insormontabili di Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda, sarà decisiva ma il più sembra fatto e De Giorgi potrà continuare a giostrare i giocatori a sua disposizione e magari concedere qualche turno di riposo ai big.