Pagelle Italia-Polonia 3-2 volley: Rychlicki risolutivo, Giannelli ispirato, Galassi scatenato

L’Italia ha incominciato brillantemente la seconda settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-2 in quel di Chicago (USA). I Campioni del Mondo si sono imposti in un rovente tie-break, hanno avuto la meglio sugli imbattuti Campioni d’Europa e hanno infilato il quarto successo nel prestigioso torneo internazionale itinerante, compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Finale Eight. Di seguito le pagelle degli azzurri.

PAGELLE ITALIA-POLONIA VOLLEY

KAMIL RYCHLICKI: 9. Subentra nel corso del terzo set a Yuri Romanò e cambia il volto della partita: propizia il break e l’allungo nel quarto parziale (8 punti in quella frazione), detta legge nel tie-break e con l’ace del 14-11 mette il marchio di fabbrica su un grande successo. L’opposto chiude con 11 punti a referto e scalpita per essere titolare.

SIMONE GIANNELLI: 8. Il palleggiatore torna a giocare da capitano (a Quebec City la “lasagna” era sulla maglia di Simone Anzani) e delizia con una regia meticolosa, capace di trovare subito l’intesa con Rychlicki e di spaziare su tutto il fronte offensivo, intendendosi benissimo anche con i centrali. Il regista incanta con quattro invenzioni di seconda e chiude la serata con sette punti all’attivo.

GIANLUCA GALASSI: 8. Il centrale torna a giocare dopo l’assenza nella prima settimana di Nations League e ricopre immediatamente un ruolo da protagonista assoluto, facendosi sempre trovato pronto sugli inviti di Giannelli e soprattutto alzando le barricate sottorete: sette muri di grinta, fondamentali per regolare i biancorossi e ribadire il suo status. Il tabellino recita 15 punti complessivi, di cui ben sette in un secondo set perso dopo un buon avvio.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7. Lo schiacciatore torna a rivestire l’azzurro dopo l’assenza in Canada e risulta a tratti incisivo come nei giorni migliori, spingendo al servizio e facendosi apprezzare in attacco. Nel tie-break non sale in cattedra in fase offensiva, ma dietro risulta di primaria importanza e chiude l’incontro da top-scorer con 18 punti all’attivo.

MATTIA BOTTOLO: 7,5. Lo schiacciatore dà una svolta importante alla partita, subentrando a Lavia. Il suo ingresso insieme a quello di Rychlicki lancia l’affondo nel quarto set, poi il martello emerge nel tie-break dove marca cinque punti di cui due consecutivi determinanti per lo strappo che ha messo i polacchi alle corde.

YURI ROMANÒ: 6. Il bomber parte bene con gli otto punti messi a segno in un primo set di ottima caratura tecnica, ma poi si spegne sulla lunga distanza e viene sostituito da Rychlicki, capace di cambiare la partita dalla panchina. Il suo status di titolare, dopo i trionfi agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022, è ora sensibilmente minacciato dal nuovo arrivato.

DANIELE LAVIA: 6. Il suo supporto in ricezione è sempre degno di nota, ma in attacco fatica (sette punti in tre set) e De Giorgi decide di sostituirlo, inserendo Bottolo per dare una scossa. Il doppio cambio si è fortunatamente rivelato vincente.

GIOVANNI GARGIULO: 7. Il centrale chiude in doppia cifra (10 punti) con grande personalità, spalleggiando un granitico Galassi. Si sta giocando le sue chance di giocare da titolare, ma bisogna ricordare che in questa trasferta è assente Simone Anzani.

FABIO BALASO: 6,5. Il libero fornisce un buon contributo e rappresenta una buona diga contro il braccio caldo di Szalpuk e Semeniuk, gestendo bene la situazione anche nei momenti più complicati.