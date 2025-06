Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2025: Norris vince, Leclerc sul podio. Antonelli tampona Verstappen

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’Austria 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in Stiria, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Lando Norris ha vinto il GP d’Austria, imponendosi al volante della McLaren dopo essere scattato dalla pole position. Prova di forza per il britannico, che è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra Oscar Piastri, che conserva il comando della classifica generale. Doppietta per le vetture color papaya davanti alle due Ferrari, che hanno ottenuto un buon risultato rimanendo comunque lontane dai dominatori di questa stagione.

Charles Leclerc si è meritato il terzo gradino del podio appena davanti a Lewis Hamilton, che ha terminato in quarta posizione con l’altra Rossa. Alle spalle del britannico si è inserito George Russell con la Mercedes, a precedere la Racing Bulls di Liam Lawson e la Aston Martin di Fernando Alonso. Kimi Antonelli ha tamponato Max Verstappen alla curva 1 del primo giro ed entrambi hanno terminato anzitempo la propria prova.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Austria 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spielberg.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRIA F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Kimi Antonelli (Mercedes)

Rit. Carlos Sainz (Williams)