MotoGP oggi in tv, GP Italia 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 21 giugno, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Mugello, in Italia, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate.

In MotoGP, Francesco Bagnaia ha voglia di cambiare lo spartito. Finora è stata un’annata avara di soddisfazioni per il pilota italiano della Ducati ufficiale. Ieri, qualche segnale buono è arrivato nel corso delle pre-qualifiche, concluse in seconda posizione alle spalle della KTM dello spagnolo Maverick Vinales, ma davanti al suo team-mate, Marc Marquez (leader del campionato). Da capire se quest’oggi ci sarà una replica.

Il sabato del round italiano sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 al Mugello potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 21 giugno

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) copriranno il sabato del GP di’Italia. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva da Sky Sport.

Diretta streaming: Il sabato del Mugello potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche e Sprint Race sul sito internet TV8.it, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 21 giugno

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.