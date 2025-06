MotoGP oggi in tv, GP Italia 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 20 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, nono round del Motomondiale 2025. Sullo spettacolare tracciato toscano, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Lo spagnolo Marc Marquez si presenta col vento in poppa in MotoGP, dopo quanto ottenuto ad Aragon. Il Cabroncito ha messo in fila tutti e fatto vedere un feeling con la Ducati ufficiale di primo livello. Vedremo se questa chimica si confermerà anche su una pista dove, non sempre, Marc è stato in grado di rendere al meglio delle proprie possibilità.

Ci si aspetta una reazione da Francesco Bagnaia. Pecco, dopo il podio conquistato nella domenica in Spagna, si augura di dare seguito alle buone sensazioni avute alla guida della GP25. Finora è stata una stagione molto difficile per il piemontese e chissà se il vero Bagnaia non lo ritroveremo nel round di casa.

Il venerdì del GP d’Italia, nono round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sulle colline toscane.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 20 giugno

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche al Mugello (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

