Mondiali judo 2025 oggi: orari giovedì 19 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 19 giugno, penultima giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si chiuderanno i giochi relativamente ai match individuali di questa rassegna irida. Competeranno, infatti, i rappresentanti dei +78 kg femminili e dei +100 kg maschili. In casa Italia, vorrà fare il meglio possibile.

Il Bel Paese è reduce dall’emozione fortissima della vittoria di ieri di Alice Bellandi nei -78 kg femminili. Una prestazione straordinaria della bresciana che, dopo aver conquistato l’anno scorso a Parigi il titolo olimpico, ha concesso il bis nel contesto iridato. Una vera e propria campionessa. Quest’oggi, oggettivamente, sarà molto difficile replicare.

Ai nastri di partenza la compagine tricolore avrà solo Erica Simonetti e Asya Tavano ai nastri di partenza della competizione nei +78 kg. Le due azzurre non sono tra le favorite per le medaglie e per puntare alla top-3 servirà una vera e propria impresa. La 22enne Simonetti vanta come risultato di rilievo il terzo posto nel Grand Prix di Zagabria l’anno passato e non ha altri riscontri significativi a livello assoluto, mentre Tavano proverà a replicare la magica avventura degli Europei a Podgorica (Montenegro) di quest’anno, dove si tinse di bronzo.

I match delle eliminatorie della settima giornata dei Mondiali di judo saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv anche su Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Giovedì 19 giugno

Ore 12.00 Eliminatorie +78 kg femminili e +100 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block +78 kg femminili e +100 kg maschili a Budapest (Ungheria)

ITALIANI IN GARA OGGI

Erica Simonetti e Asya Tavano nei +78 kg femminili.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251 solo il Final Block.

Diretta streaming: Judo TV programmazione intera; RaiPlay Sport 2, SkyGo e NOW solo il Final Block.

Diretta Live testuale: OA Sport.