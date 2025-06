Mondiali judo 2025 oggi: orari 18 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 18 giugno, sesta giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), saranno le categorie appartenenti ai pesi massimi a tenere banco. Competeranno, infatti, gli atleti dei -78 kg femminili e dei -100 kg maschili. In casa Italia, si vorrà recitare un ruolo da protagonisti.

Sarà protagonista la campionessa olimpica in carica, Alice Bellandi. L’azzurra torna a competere in un grande evento dopo la straordinaria avventura nelle Olimpiadi di Parigi. Una medaglia d’oro dai connotati storici per lei, ma le motivazioni sono quelle di proseguire nel suo incedere e nel confermarsi la migliore anche a livello mondiale nella propria categoria.

Nei -100 kg maschili, il Bel Paese punterà le proprie fiches su Gennaro Pirelli. Il judoka campano, dotato di tecnica e grande talento, cercherà di esprimersi al 100% per sorprendere i grossi calibri e i principali favoriti per la conquista del podio. Dopo aver conquistato il bronzo negli Europei di quest’anno a Podgorica (Montenegro), Pirelli vuol replicare in questa manifestazione.

I match delle eliminatorie della sesta giornata dei Mondiali di judo saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv anche su Sky Sport Max (205); in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Mercoledì 18 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie -78 kg femminili e -100 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block -78 kg femminili e -100 kg maschili a Budapest (Ungheria)

ITALIANI IN GARA OGGI

Alice Bellandi nei -78 kg femminili; Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (205) solo il Final Block.

Diretta streaming: Judo TV programmazione intera; RaiPlay Sport 1, SkyGo e NOW solo il Final Block.

Diretta Live testuale: OA Sport.