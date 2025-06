Mondiali judo 2025 oggi: orari 16 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Saranno ben tre gli italiani in gara nella quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). Quest’oggi vedremo in azione infatti sui tatami magiari Carlotta Avanzato e Savita Russo nella categoria femminile fino a 63 kg e Antonio Esposito nella categoria maschile fino a 81 kg.

La spedizione azzurra ha raccolto sin qui una medaglia grazie al meraviglioso oro di Assunta Scutto nei pesi leggeri, ma non sarà facile incrementare il bottino di podi in questo day-4. Esposito è stato molto sfortunato nel sorteggio e dovrà inventarsi qualcosa di speciale per superare i primi due turni, restando così in corsa per le posizioni che contano, mentre Avanzato e Russo sono due outsider interessanti in un tabellone duro ma non impossibile.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie della quarta giornata dei Mondiali di judo saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv anche su Rai Sport e Sky Sport Max (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Lunedì 16 giugno

Ore 11.00 Eliminatorie 63 kg femminili e 81 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block 63 kg femminili e 81 kg maschili a Budapest (Ungheria)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Rai Sport e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Judo TV; finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Antonio Esposito (81 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Savita Russo (63 kg).