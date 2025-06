Mondiali judo 2025 oggi: orari 15 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Prosegue senza sosta il programma dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest. Sul tatami della capitale ungherese si disputerà quest’oggi la terza giornata della rassegna iridata, con protagoniste altre due categorie di peso individuali che promettono spettacolo: la -73 kg maschile e la -57 kg femminile.

L’Italia verrà rappresentata da due uomini, Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che andranno a caccia di una medaglia con il sogno di regalare al judo azzurro un traguardo storico. Il settore maschile italiano non è mai riuscito a conquistare un titolo iridato assoluto (le donne ne hanno collezionati ben 7), quindi vedremo se questa maledizione verrà sfatata a Budapest o se bisognerà attendere almeno un altro anno.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie della terza giornata dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251 ed in streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Domenica 15 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie 57 kg femminili e 73 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block 57 kg femminili e 73 kg maschili a Budapest (Ungheria)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Sky Sport 251.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV; finali anche su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg).