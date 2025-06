Mondiali judo 2025: gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, programma, tv

I Mondali senior 2025 di judo si disputeranno da venerdì 13 a venerdì 20 giugno a Budapest, in Ungheria: il sorteggio è andato in scena dopo la definizione delle teste di serie, basate sul ranking mondiale, ed ha protetto gli atleti maggiormente accreditati.

L’Italia ha convocato 20 azzurri: Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Savita Russo (63), Carlotta Avanzato (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (70), Alice Bellandi (78), Erica Simonetti (+78), Asya Tavano (+78), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Kenny Komi Bedel (90), Gennaro Pirelli (100), e, solo per il team event, Giulia Carnà (-57) e Kwadjo Anani (+90).

Per quanto concerne la diretta tv, per i Final Block, questa sarà a cura di Rai Sport e Sky Sport secondo il calendario sottostante, mentre la diretta streaming per le eliminatorie sarà fruibile su judo.tv, mentre per i Final Block sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale è in programma su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie 48 kg F e 60 kg M (Scutto – Carlino)

Ore 18.00 Final Block 48 kg F e 60 kg M

Sabato 14 giugno

Ore 11.00 Eliminatorie 52 kg F e 66 kg M (Giuffrida – Manzi – Piras)

Ore 18.00 Final Block 52 kg F e 66 kg M

Domenica 15 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie 57 kg F e 73 kg M (Lombardo – G. Esposito)

Ore 18.00 Final Block 57 kg F e 73 kg M

Lunedì 16 giugno

Ore 11.00 Eliminatorie 63 kg F e 81 kg M (Russo – Avanzato – A. Esposito)

Ore 18.00 Final Block 63 kg F e 81 kg M

Martedì 17 giugno

Ore 11.00 Eliminatorie 70 kg F e 90 kg M (Stangherlin – Pedrotti – Parlati – Bedel)

Ore 18.00 Final Block 70 kg F e 90 kg M

Mercoledì 18 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie 78 kg F e 100 kg M (Bellandi – Pirelli)

Ore 18.00 Final Block 78 kg F e 100 kg M

Giovedì 19 giugno

Ore 12.00 Eliminatorie +78 kg F e +100 kg M (Simonetti – Tavano)

Ore 18.00 Final Block +78 kg F e +100 kg M

Venerdì 20 giugno

Orario da stabilire Eliminatorie Team Event (Italia)

Ore 18.00 Final Block Team Event

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per i Final Block come segue

CALENDARIO SKY

13-14-16-17-18-19 giugno su Sky Sport Max

15 giugno su Sky Sport 251

20 giugno su Sky Sport Arena

CALENDARIO RAI

13 giugno: diretta Rai Sport HD 18.00-19.30

14 giugno: diretta Rai Play 18.00-19.30, differita Rai Sport HD 21.45

15 giugno: diretta Rai Play 18.00-19.30, differita Rai Sport HD lunedì 16.45

16 giugno: diretta Rai Sport HD 18.00-19.30

17 giugno: diretta Rai Sport HD 18.00-19.30

18 giugno: diretta Rai Play 18.00-19.30, differita Rai Sport HD giovedì 14.00

19 giugno: diretta Rai Sport HD 18.00-19.30

20 giugno: diretta Rai Play 18.00-19.30, differita Rai Sport HD 24.00

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, Final Block su Rai Play, Sky GO e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.