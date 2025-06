Messina amara: Italia fuori dalla Nations Cup di beach volley e infortunio per Reka Orsi Toth

Non c’è pace per il beach volley azzurro in questo scorcio di stagione. Dopo l’infortunio a Giada Bianchi ad Alanya (tempi di rientro ancora da valutare), ora è Reka Orsi Toth a doversi fermare. L’azzurra si è ritirata per una distorsione alla caviglia del piede destro, occorsale durante il riscaldamento della prima sfida di Nations Cup, la “Coppa Davis del beach volley”, che quest’anno non vedrà le Nazionali azzurre partecipare alla fase finale di Espinho.

L’Italia femminile, che partiva con i favori del pronostico per il primo posto, si è dovuta ritirare dal torneo proprio a causa dell’infortunio di Orsi Toth, che si spera possa recuperare rapidamente, visto che si entra nel vivo della stagione. Nell’unica partita disputata, è arrivata la vittoria di Scampoli e Sestini (al debutto in azzurro) per 2-1 (21-16, 14-21, 15-11) contro le belghe Vervloet/Thant. Il ritiro ha spalancato le porte della qualificazione alla Francia, che vola così alle finali di Espinho.

Delusione anche sul fronte maschile, dove è arrivata una bruciante eliminazione contro la Danimarca, nazionale tutt’altro che ai vertici del beach volley mondiale. Un risultato che conferma le difficoltà con cui deve fare i conti Paolo Nicolai, direttore tecnico del settore maschile, in questa fase iniziale di stagione. In entrambi gli incontri, contro Danimarca e Germania, l’Italia ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, ma non è bastato per accedere alla fase successiva.

Nel primo match con i danesi, Cottafava/Dal Corso hanno battuto 2-0 (21-18, 21-17) la coppia Abell/Andersen, interrompendo una serie negativa che si stava pericolosamente allungando. Sconfitta inattesa, invece, per Viscovich/Rossi, ancora a corto di rodaggio stagionale, battuti 2-0 (21-16, 21-18) da Mollgaard/Houmann.

Nel secondo incontro, altra prova positiva per Cottafava/Dal Corso, che si sono imposti anche sui tedeschi Lorenz/Rietschel per 2-0 (21-16, 26-24). Decisiva, però, ai fini dell’eliminazione, è stata la sconfitta di Rossi/Viscovich, superati 2-0 (25-23, 21-16) dai fratelli Sagstetter/Sagstetter, che hanno così sancito l’esclusione dell’Italia dalla Nations Cup.