LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia vuole cambiare passo tra fioretto maschile e spada femminile

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova si completano i tornei individuali con il fioretto maschile e la spada femminile. Nuove occasioni da non fallire per la compagine italiana, che dopo 4 tornei vanta un argento e due bronzi, con la Francia in fuga nel medagliere.

In campo femminile le spadiste azzurre saranno Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk., quest’ultima all’esordio in una massima competizione internazionale. Tra le favorite spiccano le francesi Marie-Florence Candassamy e Lauren Remby, l’ungherese Eszter Muhari, l’ucraina Vlada Kharkova e l’estone Nelli Differt. Appuntamento alle 9.00 con i gironi eliminatori.

Fioretto maschile che si affida a Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi. Tutti e quattro gli italiani quest’anno sono saliti sul gradino più alto del podio nelle kermesse a cui hanno preso parte. Occhi puntati sul ceco Alexander Choupentich, sui francesi Maxime Pauty e Pierre Loisel, sullo spagnolo Carlos Llavador e sull’ungherese Daniel Dosa.

La terza giornata degli Europei 2025 di scherma inizierà alle 9.00 con i gironi eliminatori. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!