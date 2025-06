LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia prova la rimonta sulla Francia tra spada maschile e sciabola femminile a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata degli Europei 2025 di scherma. A Genova prosegue la rassegna continentale con i tornei a squadre di spada maschile e sciabola femminile. Dopo il favoloso oro conquistato ieri dal fioretto femminile l’Italia prova a continuare la rimonta sulla Francia: nel medagliere la spedizione transalpina conduce con 3 ori contro i 2 degli azzurri.

Nella spada maschile l’Italia schiererà Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino. La spedizione azzurra vuole sognare in grande anche se non è la favorita per la vittoria finale. Alla vigilia del torneo i principali favoriti per conquistare l’oro sono Ungheria (Andrasfi, Koch, Nagy e Siklosi) e la Francia (Allegre, Bardenet, Billa e Midelton). Il cammino degli italiani inizierà agli ottavi contro la vincente di Lussemburgo-Estonia per poi affrontare, teoricamente, la Svizzera nei quarti.

Il quartetto azzurro della sciabola femminile cerca una medaglia per iniziare nel migliore dei modi il nuovo quadriennio olimpico. La formazione italiana, formata da Michela Battison, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica, ha dimostrato segnali di rinascita nelle ultime uscite e proverà a dimostrarli anche negli Europei di casa. Il cammino dell’Italia inizierà agli ottavi contro la selezione degli Atleti Neutrali (alias Russia) in una sfida già da non sottovalutare.

La giornata inizierà alle 9.00 con i primi turni della spada maschile, mentre alle 11.40 inizierà il torneo della sciabola femminile. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata integrale degli Europei 2025 di scherma con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!