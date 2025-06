LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: ultima giornata con il ritorno di Paltrinieri. C’è Martinenghi nei 200 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo, a cui si è aggiunto Viberti nella prima giornata di gare a Roma. In palio gli ultimi pass iridati e indicazioni decisive per completare le staffette 4×100 sl e 4×100 miste, già parzialmente qualificate. Il Settecolli rappresenta anche un banco di prova in vista delle Universiadi di Berlino.

Si chiude l’edizione 2024 del meeting romano con una giornata densa di appuntamenti. Si parte con i 50 stile libero donne che mettono di fronte in casa Italia le rappresentanti di due generazioni: la veterana Silvia Di Pietro, apparsa ancora in gran forma nei 50 farfalla e la giovane Sara Curtis, già protagonista a livello assoluto. Le rivali sono Senanszky e Drakou, rispettivamente da Ungheria e Grecia ma attenzione anche alla esuberante tedesca Kohler. Si prosegue con i 200 dorso uomini. Ci sarà Thomas Ceccon che ha lasciato intuire che potrebbe sempre più puntare su questa gara. Ultima chiamata per Lorenzo Mora che ancora non sembra nella condizione per poterci provare in chiave Singapore. Tra i favoriti Christou e Mityukov, attenzione anche al campione italiano Christian Bacico che si è presentato in buone condizioni ed ha già disputato due finali di qualità. Difficile pensare ad un’italiana qualificata per i Mondiali nei 200 dorso donne. Non c’è Federica Toma, apparsa la più in forma tra le azzurre, ci provano Erika Gaetani, iscritta con il terzo crono e Francesca Romana Furfaro. Le atlete da battere sono le britanniche Shanahan e McGill.

Nei 50 farfalla uomini fari puntati su un Noè Ponti in grandissima forma, mentre Michele Busa, primatista italiano in vasca corta, cercherà di riscattare una finale dei 100 non all’altezza delle aspettative. In casa Italia attenzione anche al giovane Andrea Battista Candela, mentre tra gli stranieri occhio a Minakov e al greco Bilas. La capionessa italiana e numero uno azzurra Paola Borrelli ha il difficile compito di tenere alto il tricolore e magari dare l’assalto al minimo per Singapore nei 200 farfalla che vedono al via una batteria di atlete straniere di alto livello, fra cui la danese Bach, le britanniche Macinnes e Richards e l’irlandese Walshe. Assalto al pass mondiale per Lisa Angiolini e Francesca Fangio (vicinissima al minimo a Riccione e dunque in rampa di lancio per la rassegna iridata) nella distanza dei 200 rana che potrebbero parlare o inglese con Angharad Evans o irlandese (più o meno siamo lì) con Mona McSharry. C’è Nicolò Martinenghi iscritto e probabilmente, d’accordo con il coach Matteo Giunta, al via dei 200 rana. Una svolta della sua carriera? Chissà: ha confessato di non amare questa gara ma vedremo. I fari in casa Italia sono puntati sul Alessandro Fusco, campione italiano in carica e sull’emergentissimo Christian Mantegazza. Da battere il giapponese Hanaguruma e il russo Epitropov.

Gli specialisti azzurri cercano l’acuto nei 200 stile libero, soprattutto in chiave staffetta 4×200. Alessandro Ragaini non è dispiaciuto sui 200 farfalla ma è in pieno esame di maturità e cercherà di farsi trovare il più possibile pronto, Filippo Megli che a Riccione aveva ingaggiato una grande battaglia con D’Ambrosio, potrebbe aver puntato tutta la preparazione su Singapore, Carlos D’Ambrosio e Marco de Tullio, per quello che si è visto finora sono i due più in forma e la staffetta potrebbe ruotare attorno alle loro prestazioni. Il banco di prova è di quelli pesanti con gli olimpionici britannici Richards e Guy. C’è una Simona Quadarella in gran forma nell’ennesima sfida in questa piscina con la tedesca Isabel Gose che agli Europei sui 400 stile libero ebbe la meglio. Al via anche Moesha Johnson e Noemi Cesarano che può dire la sua in chiave podio. La chiusura è con i 200 misti uomini, con Alberto Razzetti che sfida gli specialisti britannici Duncan Scott e Thomas Dean e i 200 misti donne con Sara Franceschi a caccia di conferme dopo la bella prova di Riccione a braccetto con l’altra qualificata per Singapore, Anita Gastaldi che ha mostrato buone cose anche nei giorni scorsi. Il gran finale è riservato al ritorno in vasca, quasi un anno dopo rispetto a Parigi di Gregorio Paltrinieri che dà la caccia al pass mondiale nei 1500 stile libero sfidando un parterre di avversari di assoluto valore come Wellbrock, Klemet e Wiffen contro cui ha ingaggiato duelli rusticani in passato. Occhio anche a Luca De Tullio che punta al pass mondiale.

Si comincia alle 9.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 18.00.