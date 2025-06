LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo. In palio gli ultimi pass iridati e indicazioni decisive per completare le staffette 4×100 sl e 4×100 miste, già parzialmente qualificate. Il Settecolli rappresenta anche un banco di prova in vista delle Universiadi di Berlino e sarà teatro di sfide su tutte le distanze olimpiche e sui 50 metri non olimpici.

Si parte subito col botto: i 100 dorso che vedono al via Thomas Ceccon, campione iridato del 2022 e primatista mondiale, già qualificato per Singapore, sia uno dei suoi più titolati rivali, il russo Kliment Kolesnikov. Attenzione anche al greco Christou, mentre per l’Italia Lorenzo Mora e Michele Lamberti, oltre al giovane Christian Bacico, daranno l’assalto al posto libero in questa gara per i Mondiali. Dopo l’addio di Silvia Scalia e Mergherita Panziera, è in atto un complicato ricambio generazionale nei 50 dorso per un’Italia a caccia di specialiste: ci provano Pasquino, Toma, Gorlier e Gaetani a lanciare qualche segnale nei 50 che vedono tra le favorite la britannica Cox e la greca Drakou. Nei 400 stile libero uomini si attendono le prove di tre azzurri, Matteo Lamberti e i fratelli Luca e Marco De Tullio. Al momento non ci sono italiani qualificati per il Mondiale e serve un cambio di passo per avere un rappresentante azzurro. A Roma si attende una sfida tra i tedeschi Klemet e Wellbrock e il veterano britannico Guy. Attenzione all’irlandese Wiffen, uno dei grandi protagonisti del mezzofondo mondiale. Nei 200 stile libero donne non ci sono le grandi star mondiali ma potrebbe comunque uscire una gara divertente con le azzurre Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e la giovanissima Alessandra Mao, campionessa italiana in carica, a dare battaglia alle britanniche Freya Anderson e Freya Colbert ma soprattutto a cercare di qualificare la 4×200 donne al Mondiale di Singapore.

A seguire una delle gare più attese, i 100 rana uomini, con la qualificazione già ottenuta da Nicolò Martinenghi e il secondo posto ancora da assegnare, con un solo grande favorito, Ludovico Blu Art Viberti, che già a Riccione aveva fatto segnare il tempo limite ma nella finale B dopo una fatale distrazione in batteria che lo aveva estromesso dalla finale A. Gli azzurri se la vedranno soprattutto con il solido tedesco Imoudu. Giochi già fatti in chiave Singapore per i 100 rana femminili. Lisa Angiolini e Anita Bottazzo (che non è presente a Roma) sono già qualificata a Parigi da Riccione ma l’attesa è comunque per la presenza di Benedetta Pilato, protagonista di una stagione a singhiozzo finora e a caccia del pass iridato nei 50 rana. Al via ci sono due grandi protagoniste della rana mondiale, la britannica Angharad Evans e la irlandese Mona McSharry: bel banco di prova per le azzurre.

Nei 100 farfalla uomini l’Italia va a caccia di certezze. Si attende un altro squillo da Federico Burdisso, che ha l’ultima possibilità di conquistare il pass per Singapore, dopo essersi laureato campione italiano a Riccione. Attenzione ad Alberto Razzetti che al momento è il più serio candidato al posto da staffettista, al medagliato di Budapest in corta Michele Busa e a un Tommaso Stefanì che cerca la gara della consacrazione ad alto livello. I fari sono puntati sullo svizzero Noè Ponti, grande protagonista di questa stagione dopo il flop di Parigi e sul russo Minakov. Bella presenza delle azzurre nei 50 farfalla con Silvia Di Pietro decisa a recitare il ruolo di protagonista nella piscina di casa e altre potenziali atlete da podio come Viola Scotto di Carlo, Costanza Cocconcelli ed Elena Capretta. In chiusura i 50 stile libero maschili con Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri a lottare per il podio in un panorama interessante di rivali internazionali, a partire dalla star britannica Ben Proud, passando per il russo Kornev e l’israeliano Cheruti. Si chiude con i 1500 stile libero: test importante per la padrona di casa Simona Quadarella che se la vedrà con la tedesca Isabelle Gose e con la australiana Moesha Johnson. Interessante vedere all’opera le due giovani azzurre Emma Virginia Giannelli e Valentina Procaccini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 18.00. Buon divertimento!