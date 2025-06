LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bagnaia vuole rinascere nella gara del Mugello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto al Mugello per una delle gare più prestigiose e suggestive dell’anno, nel contesto delle colline toscane e su un circuito estremamente spettacolare e impegnativo per i piloti con tanti curvoni veloci e la micidiale staccata della San Donato.

Il venerdì ed il sabato hanno confermato di fatto i valori in campo espressi mediamente nella prima parte del campionato, con Ducati superiore alla concorrenza ed un Francesco Bagnaia in difficoltà nel tentativo di tenere il passo dei fratelli Marquez. Vedremo se nella gara lunga cambierà qualcosa, con la gestione delle gomme che diventerà ancor più importante in caso di asfalto asciutto.

Attenzione infatti alla variabile meteo, perché c’è un minimo rischio pioggia sia per la mattinata che magari durante la corsa della classe regina. Marc Marquez parte dalla pole position ed è comunque il favorito d’obbligo per il successo, con suo fratello Alex e Pecco che proveranno ad insidiarlo dovendo anche guardarsi le spalle dal possibile inserimento di outsider come le KTM di Pedro Acosta e Maverick Viñales, l’Aprilia di Marco Bezzecchi e le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Si comincia alle ore 9.40 con il breve warm-up mattutino di dieci minuti, mentre la partenza della gara di MotoGP al Mugello è prevista alle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!