LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna la campionessa olimpica Alice Bellandi!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri che hanno proseguito il cammino iridato fra alti e bassi, con l’exploit di ieri da parte di Bedel che ha battuto il campione olimpico in carica e ha raggiunto la finale per il bronzo. La giornata odierna assegna come sempre due titoli individuali: quelli dei -78 kg donne e dei -100 kg uomini.

A oltre dieci mesi di distanza dalla conquista della medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024, Alice Bellandi è pronta a fare il suo ritorno ufficiale in gara in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo. La bergamasca si presenta a Budapest con l’obiettivo di centrare il primo titolo iridato senior della carriera, dopo il bronzo di Doha 2023 e l’argento di Abu Dhabi 2024. In questa prima stagione del nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028, Bellandi ha puntato tutto sul Mondiale concentrandosi esclusivamente sulla preparazione per l’evento più importante dell’anno e rinunciando dunque anche ai Campionati Europei andati in scena a fine aprile in Montenegro.

a stella azzurra verrà accreditata della seconda testa di serie (in base al ranking mondiale aggiornato) dietro alla portoghese Patricia Sampaio (n.1) e davanti all’israeliana Inbar Lanir (n.3). La donna da battere, almeno in sede di presentazione, non può che essere comunque la campionessa olimpica in carica, che dovrà però fare i conti con alcune nuove avversarie piuttosto temibili. Alice Bellandi è la grande favorita nella Pool C – con un possibile quarto insidioso contro la cinese Ma Zhenzhao – con all’orizzonte una semifinale con l’israeliana Lanir (sarebbe il remake della finale di Parigi 2024) e tutte le altre candidate al titolo nella parte opposta del tabellone.

Il sorteggio, invece, non ha sorriso a Gennaro Pirelli, accoppiato virtualmente al secondo turno con il campione olimpico a Parigi 2024 dei -100 kg Zelym Kotsoiev. I grandi favoriti di questa categoria, oltre a Kotsoiev, sono il giapponese Arai, il georgiano Sulamanidze e il brasiliano Goncalves

Si parte alle ore 11.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Buon divertimento!