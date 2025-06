LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tabellone duro per Esposito, Russo e Avanzato per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri ma un po’ di amaro in bocca per l’andamento delle due successive giornate per l’Italia c’è, soprattutto per il mancato podio ieri di un Manuel Lombardo in grande condizione che però si è dovuto inchinare a due avversari di alto livello. La giornata di oggi assegna due titoli: quelli dei 63 kg femminili e degli 81 kg maschili.

Scalata dura ma non impossibile nei -63 kg per Savita Russo e Carlotta Avanzato, chiamate ad un upset rispettivamente contro la polacca Szymanska e la kosovara Fazliu per approdare almeno ai quarti. In particolare Savita Russo si può considerare una vera e propria outsider ma per la medaglia servirà una prova di grande spessore della giovane italiana che ha già dimostrato di potersela giocare con le più forti, nonostante occupi il numero 37 del ranking mondiale. All’appello manca la numero uno del ranking, la francese Agbegnenou (le francesi puntano su Auchecorn e Deketer che sono comunque rispettivamente settima e ottava nel ranking mondiale. Al via ci saranno la canadese Beauchemin-Pinard, numero due del ranking mondiale e la olandese Van Lieshout, numero 3 della classifica assoluta.

Nella categoria -81 kg maschile l’unico azzurro in tabellone, Antonio Esposito non è stato di certo aiutato dalla Dea Bendata trovando già al secondo turno il campione olimpico in carica dei -81 kg Takanori Nagase, che è numero 7 del ranking. Il numero uno è il coreano Joohnwan Lee, inserito nella parte bassa del tabellone, mentre il numero due, il tagiko Makhmadbekov, è inserito nella parte alta. Attenzione al georgiano Grigalashvili, al sempre pericoloso belga Casse e all’azero Akbaev.

Si parte alle ore 11.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Buon divertimento!