LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manuel Lombardo prova a farsi strada

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. Terza giornata di competizioni sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria): dopo la doppietta di ieri del Giappone nei -52 kg e nei -66 kg è il momento di assegnare i titoli nei -57 kg e -73 kg.

L’Italia si giocherà due carte da medaglia quest’oggi, entrambe nel torneo maschile. Ai nastri di partenza dei -73 kg ci saranno Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che proveranno ad essere grandi protagonisti di questa giornata. Lombardo cerca di farsi strada nel tabellone che lo vede in rotta di collisione con Hidayat Heydarov, numero uno del mondo, nei quarti di finale. Esposito è inserito nell’ultimo quarto di tabellone ed esordirà con Kazbek Naguchev per poi affrontare Rashid Mammadaliyev.

Nessuna italiana sarà al via del torneo femminile dei -57 kg vista l’assenza pesante di Veronica Toniolo. La favorita è la numero due del mondo Eteri Liparteliani, che insegue la prima medaglia seniores individuale in un Mondiale. A difendere il titolo sarà Mimi Huh che lo scorso anno sconfisse in finale Christa Deguchi: la campionessa olimpica e n.1 del ranking non è al via di questo torneo.

La fase eliminatoria dei -57 kg e -73 kg scatterà alle 11.30 mentre alle 18.00 è in programma la fase finale con i 6 incontri per le medaglie. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per seguire le cavalcate degli azzurri. Buon divertimento!