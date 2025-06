LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asya Tavano mina vagante tra i pesi massimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Quest’oggi andranno in scena le ultime due prove individuali della manifestazione iridata, prima della chiusura prevista domani con la prova a squadre miste. Spazio alle categorie più pesanti del lotto, i +78kg femminili e i +100 kg maschili.

L’Italia sarà rappresentata da due portacolori nei +78kg femminili. Occhio soprattutto ad Asya Tavano, mina vagante del tabellone. L’azzurra non ha avuto un sorteggio felice, visto che debutterà con l’ostica francese Romane Dicko. In caso di passaggio del turno, la giovane friulana può sognare in grande. In gara anche Erica Simonetti, alla prima esperienza in un contesto mondiale.

Nei +100 kg maschili l’Italia non è presente con nessun atleta. Quella dei supermassimi è la gara più attesa dell’intera manifestazione, e ci sarà da divertirsi in ogni caso. Vista l’assenza di Teddy Riner, molta incertezza regnerà su chi potrà fregiarsi dell’oro. I principali favoriti sono il giapponese Hyoga Ota e il coreano Minjong Kim.

Si parte alle ore 12.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Buon divertimento!