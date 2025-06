LIVE Italia-USA, Nations League volley 2025 in DIRETTA: sfida importante per la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava sfida dell’Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la quarta e ultima della seconda settimana, in programma a Chicago (Usa) tra Italia e Usa. Archiviate la rocambolesca vittoria contro la Polonia al tie break e il facile successo contro la Cina, la nazionale italiana maschile punta a mettere un altro tassello nella rincorsa alla final eight, al termine di una settimana molto importante che, oltre che a portare punti e vittorie, ha fornito indicazioni interessanti a Fefè De Giorgi.

Quando si parla di Italia-Stati Uniti nel volley maschile, si parla di una sfida che va ben oltre i numeri. È un confronto carico di significati, alimentato da episodi indimenticabili. Come dimenticare la semifinale olimpica di Rio 2016, in cui l’Italia, sospinta dai micidiali servizi di Ivan Zaytsev, riuscì a guadagnarsi l’accesso alla finale contro il Brasile? Di tutt’altro tenore, invece, il più recente incrocio tra le due Nazionali: il 9 agosto 2024 a Parigi, nella finale per il bronzo dei Giochi olimpici. Un match dal sapore amaro per gli azzurri, travolti dalla delusione per la semifinale persa malamente contro la Francia, e incapaci di reagire contro una squadra statunitense più lucida e motivata, vincente in tre set secchi. Ora si riparte da Chicago, con l’Italia che ha offerto spunti interessanti nelle prime gare della stagione. Qualche difficoltà iniziale, qualche automatismo ancora da rodare, ma anche la consapevolezza che, a pieno organico, questo gruppo può dare filo da torcere a chiunque, inclusi gli americani. Il commissario tecnico Fefè De Giorgi continua a utilizzare questa prima parte di Volleyball Nations League come banco di prova: sono arrivate rotazioni, esperimenti, formazioni inedite. E anche segnali incoraggianti, come nella partita contro la Cina, dove i cosiddetti “ricambi” si sono fatti trovare pronti.

Contro gli Stati Uniti, però, si dovrebbe rivedere in campo il blocco titolare, o perlomeno la formazione che oggi De Giorgi considera la più affidabile. Alcune posizioni restano da definire: in centrale, Gargiulo parte leggermente avanti rispetto a Sanguinetti e Cortesia per affiancare Galassi; nel ruolo di libero, il ballottaggio tra Balaso e Laurenzano è più vivo che mai; in posto 2, Romanò e Rychlicki si alternano con naturalezza, offrendo soluzioni differenti. Con cinque vittorie in sei gare prima del match contro il Brasile, l’Italia ha un piede nelle Final Eight, ma servirà almeno un colpo grosso per blindare la qualificazione. Sul fronte americano, Karch Kiraly — leggenda della pallavolo mondiale — sta costruendo con pazienza. Dopo una prima fase in cui ha preferito testare volti nuovi, schierando un sestetto sperimentale (due vittorie contro Iran e Cuba, due sconfitte contro Ucraina e Slovenia), nella seconda settimana ha ottenuto due successi interni: uno sofferto contro la Cina (3-2), l’altro netto con il Canada (3-0), sempre lasciando a riposo i principali big.

La cabina di regia è affidata a Micah Ma’a, 28 anni, che nella prossima stagione vestirà la maglia del Fakel Yamal in Russia, dopo l’esperienza con l’Halkbank Ankara e la semifinale di Champions League contro Perugia. Al suo fianco, in regia, c’è anche Quinn Isaacson, fresco di firma con lo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, tre volte campione d’Europa. Nel ruolo di opposto, gli Stati Uniti possono contare su Gabi Garcia, già protagonista in Italia con Trento, Civitanova e Padova, mentre la riserva è Kyle Hobus, destinato al Friedrichshafen in Germania.

Tra gli schiacciatori, i titolari dovrebbero essere Cooper Robinson (22 anni, in arrivo dalla UCLA) ed Ethan Champlin, che continuerà la carriera in Germania al Luneburg dopo l’esperienza ai Grizzlys Giesen. Pronti a subentrare anche Jacob Pasteur (Chaumont), Jordan Ewert (ex Verona, ora a Izmir) e Kyle Ensing, che può ricoprire anche il ruolo di opposto ed è in forza all’Aluron Zawiercie. Al centro agiscono Shane Holdaway (in arrivo dal Chaumont, destinazione Luneburg) e Merrick McHenry, che gioca nel Nice Volley-Ball. Nella rosa anche Jeffrey Jendryk, visto a Taranto e prossimo al Fenerbahce. A completare il quadro, il libero Kyle Dagostino, veterano dei Berlin Recycling Volleys, affiancato dal compagno di club Matthew Knigge.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della ottava sfida dell’Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la quarta e ultima della seconda settimana, in programma a Chicago (Usa) tra Italia e Usa, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 2.30!