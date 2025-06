LIVE Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Turchia, quarti di finale degli Europei di basket femminile 2025! Sfida ad eliminazione diretta per le azzurre che provano a centrare una semifinale che sarebbe storica dopo aver riportato la rappresentativa del Belpaese tra le migliori otto ad esattamente 8 anni di distanza dall’ultima volta.

Le ragazze di coach Andrea Capobianco hanno completato il girone B al PalaDozza di Bologna con tre vittorie in altrettante partite disputate, battendo corazzata del calibro della Serbia e della Slovenia chiudendo poi al primo posto il raggruppamento grazie al successo contro la Lituania. L’allenatore tricolore punterà ancora una volta sui punti pesanti di Cecilia Zandalasini (22 punti per lei contro la Lituania) e sulla fisicità sotto il ferro di Lorela Cubaj, con ‘Cocca’ Verona e Mariella Santucci ad ispirare le compagne.

La Turchia si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale sfiorando l’impresa contro la Francia favorita al titolo (69-71), piegando poi nelle successive partite la resistenza della Svizzera (67-91) e soprattutto delle padrone di casa della Grecia avendo disputato il girone A proprio al Pireo (72-83). Fari puntati soprattutto sul centro passaporto Teaira McCowan che viaggia a 16.3 punti e 13.7 rimbalzi di media dopo le tre gare di questa rassegna, con Onar e Senyurek a dare man forte dal pitturato.

Palla a due che verrà alzata al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia) questa sera alle 19:30 ora italiana – le 20:30 ora locale, con la diretta TV garantita in chiaro per tutti da Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Uno (Canale 201) e da Sky Sport Arena (Canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di Italia-Turchia degli Europei di basket femminile 2025!