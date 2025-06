LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: azzurrini per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Romania di calcio U21, partita valida per i gironi degli Europei.

I ragazzi di Carmine Nunziata, finiti nel girone A insieme a Romania, Slovacchia e Spagna, scenderanno in campo per la prima di girone questa sera a Trnava, città della Slovacchia (Paese ospitante l’evento internazionale), allo stadio Anton Malatinský. Gli azzurrini nei 4 precedenti contro la Romania sono imbattuti: 3 vittorie e 1 pareggio che però risalgono, ormai a tanto tempo fa. L’ultima vittoria risale al 2001 quando Andrea Pirlo regalò all’Italia la vittoria per 1-0 a Bucarest nelle qualificazioni per la fase finale del 2002. A Novara, invece, si era conclusa 1-1. Gli azzurrini vinsero anche 2-0 in casa e 1-0 in trasferta nelle qualificazioni del 1984.

Sarà, fin da subito, un match importantissimo. Per passare alla fase finale, infatti, bisogna qualificarsi tra le prime due del girone e, avendo la Spagna da affrontare la settimana prossima (più precisamente il 17 giugno), le cose potrebbero complicarsi fin da subito. Obiettivo, dunque, riuscire a guadagnare punti sia con la Romania che con i padroni di casa slovacchi contro cui l’Italia andrà a giocare già questo sabato.

L’Italia, squadra con il maggior numero di titoli vinti nella storia degli Europei Under 21, con cinque titoli vinti, record condiviso con la Spagna, partecipa alla fase finale per la quindicesima volta. Gli Azzurrini sono anche l’unica squadra ad aver vinto tre titoli consecutivi, tra il 1992 e il 1996.

I convocati dell’Italia:

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).

OA sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento con cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il fischio d’inizio è fissato per le 21:00. Non ci resta che darvi appuntamento a più tardi e augurarvi buon divertimento.