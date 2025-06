LIVE Italia-Polonia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella contro i campioni d’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per la quinta giornata di volley Nations League 2025 tra Italia e Polonia. Nella splendida cornice della Now Arena di Hoffman Estates (Illinois, Stati Uniti d’America) gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfidano i campioni d’Europa e leader della classifica provvisoria della manifestazione.

Dopo la prima tranche di incontri disputati a Quebec City gli azzurri si spostano negli USA per la seconda serie di sfide che scremeranno la classifica. De Giorgi ritrova ben 5 affezionati come Lavia, Michieletto, Balaso, Galassi e Sbertoli, tutti assenti nella week 1. Altra chance per Rychlicki, che dovrà trovare il feeling anche con le vecchie conoscenze italiane. Per Porro e Romanò maggiore concorrenza in vista dei prossimi appuntamenti.

Polonia che arriva da 4 vittorie su 4 senza aver mai concesso più di un set alle avversarie. Gli uomini di Nikola Grbic vogliono continuare ad inanellare punti in vista dei playoff. Per Szymura e compagni l’occasione di fronteggiare i campioni del mondo dopo le vittorie ottenute contro Olanda, Giappone, Turchia e Serbia. I polacchi guidano la classifica con 12 punti dinanzi a Giappone e Brasile ferme a quota 9.

L’incontro valido per la quinta giornata di volley Nations League 2025 tra Italia e Polonia inizierà alle 19.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!