LIVE Italia-Namibia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: sfida da non fallire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Test Match tra Italia e Namibia. Gli azzurri di Gonzalo Quesada sfidano gli africani nella prima amichevole di una serie di incontro che caratterizzeranno questo avvio di bella stagione. Si gioca a Windhoek, capitale della Namibia, sportivamente molto legata al gioco del rugby.

Come spesso accade nel tour estivo diversi titolari della nazionale italiana restano a riposo. Quesada ha convocato un gruppo fatto da giocatori esperti e giovani con pochi minuti di caps azzurre nelle gambe. Occasione dunque per analizzare le possibilità di scelta in vista dei prossimi appuntamenti autunnali e del Sei Nazioni 2026. Per i namibiani match che capita in un periodo difficoltoso. Qualche giorno fa, per motivi personali, si è infatti dimesso l’head coach Chrysander Botha e la guida tecnica è stata affidata ad interim a Jacques Burger.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Namibia: 15 Andre Van Der Berg, 14 Dane Van Der Merwe, 13 Alcino Izaacs, 12 Danco Burger, 11 Jurgen Meyer, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Jacques Theron, 8 Adriaan Boysen, 7 Max Katjijek, 6 Prince ǃGaoseb 5 Johan Retief, 4 Adriaan Ludick, 3 Aranos Coetzee, 2 Louis Van der Westhuizen, 1 Haitembu Shikufa

In panchina: 16 Armand Combrink, 17 Jason Benade, 18, Sidney Halupe, 19 Ruan Ludick, 20 Johan Luttig, 21 Pieter Diergaardt, 22 Oela Blauuw, 23 Quirione Majiedt



Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Paolo Odogwu, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Riccardo Favretto, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Giulio Bertaccini, 23 Mirko Belloni

Il Test Match tra Italia e Namibia inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!