LIVE Italia-Germania, Nations League volley 2025 in DIRETTA: impegno ostico per gli azzurri

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match valido per la seconda giornata della volley Nations League 2025 tra Italia e Germania. Dopo la vittoria per 3-1 all’esordio contro la Bulgaria gli uomini di Ferdinando De Giorgi cercano il bis al cospetto di una compagina ostica in grado di creare grattacapi nella gara singola. Tedeschi chiamati al secondo impegno in meno di 20 ore a margine della sfida ai padroni di casa del Canada.

Il commissario tecnico azzurro ha subito puntato su Kamil Rychlicki, a referto con 10 punti. Schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Sani, mentre Giovanni Gargiulo e Simone Anzani saranno riproposti al centro. Regia ovviamente nelle mani di Simone Giannelli, con Gabriele Laurenzano libero. Dalla panchina pronti a dare il proprio contributo tra gli altri Yuri Romanò e Luca Porro.

Germania che arriva da due vittoriose e convincente amichevoli nelle quali ha superato dapprima in tre parziali l’Ucraina, poi in 4 la Polonia. Coach Michal Winiarski può contare soltanto su tre dei giocatori capaci di inerpicarsi fino ai quarti di finali dei Giochi Olimpici 2024 portando al tiebreak i padroni di casa della Francia. Anche per i teutonici è tempo di esperimenti, pur consci che la VNL è ormai competizione ambita.

La sfida valida per la seconda giornata della volley Nations League 2025 tra Italia e Germania inizierà alle 22.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!