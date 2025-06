LIVE Italia-Germania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: gli azzurrini sfidano la favorita al titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania – Italia, partita valida per i quarti di finale degli Europei di calcio U21.

L’11 di Carmine Nunziata arriva al match con i tedeschi dopo essersi qualificata per i quarti di finale al 2° posto nel girone. Il pareggio contro gli spagnoli per 1-1 nell’ultima di girone, infatti, ha relegato gli italiani in seconda posizione, fattore che comporta l’incrocio, in questo caso, contro la capolista del gruppo B, prima a punteggio pieno con 9 gol segnati e appena 3 subiti.

L’incontro, che si terrà alla DAC Arena di Dunajska Streda, cittadina slovacca non lontana dalla capitale Bratislava, sarà arbitrato dal lituano Manfredas Lukjančukas coadiuvato dai connazionali Mangirdas Mirauskas e Aleksandras Stepanovas in qualità di assistenti. La squadra allenata da Antonio Di Salvo nei precedenti incontri del girone ha vinto 3-0 sulla Slovenia, 2-4 contro la Repubblica Ceca e 1-2 con l’Inghilterra. Nel primo match il protagonista fu Nick Woltemade, capace di una tripletta.

Tra i più attesi degli azzurrini ci sono sicuramente Tommaso Baldanzi, in grado di sbloccare la partita contro la Romania, Niccolò Pisilli, in rete contro la Spagna, e Luca Koleosho, dimostratosi velenoso con le sue percussioni.

I convocati dell’Italia:

Portieri: Sebastiano Desplanches, Jacopo Sassi, Gioele Zacchi;

Difensori: Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino, Michael Kayode, Lorenzo Pirola, Matteo Ruggeri, Riccardo Turicchia, Mattia Zanotti;

Centrocampisti: Alessandro Bianco, Cesare Casadei, Issa Doumbia, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Cher Ndour, Niccolò Pisilli, Matteo Prati;

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino, 11 Tommaso Baldanzi, Wilfried Gnonto, Luca Koleosho.

Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.