LIVE Italia-Cina, Nations League volley 2025 in DIRETTA: serve una vittoria rapida e convincente

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta sfida dell’Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la seconda della seconda settimana, in programma a Chicago (Usa) tra Italia e Cina. Archiviata la rocambolesca vittoria contro la Polonia al tie break, la nazionale italiana maschile punta a mettere un altro tassello nella rincorsa alla final eight, alla vigilia delle due sfide contro Brasile e Usa che chiuderanno la trasferta statunitense della squadra di Fefè De Giorgi.

La Cina maschile non ha mai rappresentato una vera minaccia per l’Italia nelle ultime stagioni. A differenza della squadra femminile, il settore maschile cinese fatica a trovare continuità e competitività, nonostante i tentativi della Federazione di rilanciare il movimento. L’ultimo colpo è stato l’ingaggio del belga Vital Heynen, ex commissario tecnico della Polonia campione del mondo, che però, dopo l’esperienza complicata a Perugia, non è più riuscito a ottenere risultati di alto livello. Con la Cina, Heynen ha accettato una sfida difficile, e i primi segnali non sono negativi: due vittorie e due sconfitte nella prima settimana di VNL 2025.

Per gli azzurri, la sfida contro la Cina nella tappa di Chicago rappresenta un passaggio fondamentale. Una vittoria è necessaria per restare agganciati alla corsa alla Final Eight, in vista degli scontri più impegnativi contro Brasile e Stati Uniti. L’Italia, rispetto alla prima settimana, si presenta con un assetto più solido e vicino a quello delle grandi competizioni: sono tornati Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, la coppia di schiacciatori dell’Itas Trentino, Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso come libero e Riccardo Sbertoli, di nuovo in regia con Simone Giannelli. Una formazione quasi al completo per Fefè De Giorgi, che ritrova la squadra che lo ha condotto sul tetto del mondo, con qualche novità in più rispetto al 2023. Una delle aggiunte più significative è quella di Kamil Rychlicki, che ha ottenuto la cittadinanza italiana e ora può offrire una valida alternativa in posto 2: si è visto mercoledì contro la Polonia. Un opposto esperto, forse non sempre continuo, ma prezioso per dare profondità al ruolo, oggi occupato da Yuri Romanò.

Interessante anche la concorrenza nel ruolo di libero, dove Gabriele Laurenzano si gioca il posto con Balaso. Un duello che può alzare il livello generale. Tra le sorprese più gradite, c’è Giovannimaria Gargiulo, centrale di Civitanova, che ha ben figurato nella prima settimana e potrebbe alternarsi con Galassi. Resta in attesa il rientro di Roberto Russo, alle prese con i soliti problemi fisici, e anche Simone Anzani potrebbe tornare presto a dare il suo contributo, non solo tecnico ma anche di leadership.

Nella prima settimana, la Cina ha ottenuto due successi contro Olanda e Serbia, ma è stata nettamente sconfitta da Giappone e Turchia. Heynen ha selezionato una rosa composta interamente da giocatori del campionato interno: in regia ci sono Wang Hebin (26 anni, Guangdong Taishan Heli) e Yaochen Yu (29 anni, Jiangsu Nanjing BS Maomao). Gli opposti sono Zihua Wen (26 anni, Hebei Baoding Woli) e Chuan Jiang (31 anni, Beijing BAIC Motor). Tra gli schiacciatori troviamo Yuantai Yu (27 anni), Daoshuai Ji (33), Dejun Zhai (25) e Bin Wang (bandiera dello Zhejiang Deqing da nove anni). Al centro, spazio a Jongzhen Li (27), Zhejia Zhang (29), Shuhan Rao (28, ex del campionato giapponese) e Ruantong Minao (30). I liberi sono Zongshuai Qu (26, Shanghai Bright) e Tianyue Li (23, Jiangsu Nanjing BS Maomao).

