LIVE Italia-Bulgaria, Nations League volley 2025 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri, Rychlicki titolare?

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Bulgaria. La Nazionale maschile guidata da Ferdinando De Giorgi è pronta per iniziare il proprio percorso nella Volleyball Nations League 2025. Il primo impegno ufficiale è in programma oggi, mercoledì 11 giugno alle ore 17.00 italiane: ad attenderla sul taraflex del Centre Vidéotron ci sarà la Bulgaria, allenata da un tecnico ben noto al pubblico italiano, Gianlorenzo Blengini, ex commissario tecnico azzurro e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

La gara inaugurale darà il via a una settimana ad altissima intensità per Giannelli e compagni, che nel giro di pochi giorni affronteranno Germania, Francia (campione olimpica in carica) e Argentina, per un totale di quattro scontri di grande livello. A rendere ancor più interessante questa prima tappa della competizione è la presenza di cinque esordienti assoluti nella rosa italiana: Francesco Sani, Giovanni Gargiulo, Kamil Rychlicki, Mattia Boninfante e Domenico Pace, tutti al debutto in una manifestazione internazionale di primo piano.

La squadra si presenta così con un mix ben bilanciato di esperienza e nuove energie, pensato per guardare al futuro con ambizione. L’ultima sfida tra Italia e Bulgaria risale al 20 giugno 2024, quando gli azzurri si imposero per 3-0 a Lubiana nella terza settimana della scorsa edizione della VNL, ottenendo così l’accesso alla Final Eight. Ma dodici mesi dopo lo scenario è cambiato: si riparte da capo, con un’Italia profondamente rinnovata e una Bulgaria in costruzione, che affida il proprio progetto tecnico a un gruppo giovane e ambizioso, con lo sguardo rivolto alla qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

Per raggiungere quest’obiettivo, Blengini ha scelto una squadra fortemente legata al campionato italiano: ben sette dei tredici convocati hanno già avuto esperienze nel nostro torneo o ne avranno dalla prossima stagione. Il regista titolare sarà il 22enne Stoil Palev del Levski Sofia, affiancato dal talentuoso Simeon Nikolov, classe 2006, che ha già militato nella Long Beach State University e si prepara a trasferirsi al Lokomotiv Novosibirsk. Nel ruolo di opposto spazio a Denis Karyagin, ex Monza e reduce da un’esperienza al Fenerbahce, mentre la sua alternativa sarà Venislav Antov, passato dal Levski Sofia al Tourcoing Lille Métropole in Francia.

In posto quattro, riflettori puntati su Alexander Nikolov, autentico punto di riferimento del volley bulgaro, cresciuto in Italia e già protagonista con la Lube Civitanova, dove ha vinto la Coppa Italia e giocato la finale scudetto. Con lui ci sarà anche Asparuh Asparuhov, ex Verona e Padova, proveniente dal Kuzbass Kemerovo e in partenza per il MKS Ślepsk Malow Suwałki. Le alternative in banda sono Georgi Tatarov, confermato a Grottazzolina, Martin Atanasov, ex Galatasaray, e Russi Zhelev, futuro rinforzo del Macerata in Serie A2.

A completare il reparto dei centrali troviamo Boris Nachev, in arrivo al Padova dalla Bulgaria, e Iliya Petkov, reduce dal Toulouse e prossimo protagonista anche lui con la maglia di Grottazzolina. Si giocano il posto Krasimir Georgiev, del Hebar Pazardzhik, e Preslav Petkov, visto l’anno scorso con il VC Pirin Razlog. A chiudere il roster, nel ruolo di libero, c’è Martin Bozhilov, al suo terzo anno con il CSKA Sofia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima partita degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Bulgaria, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!