LIVE Italia-Brasile, Nations League volley 2025 in DIRETTA: l’eterna sfida contro i rivali (e gli spauracchi…) storici

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, incontro valido per la fase preliminare della Nations League di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo dopo aver sconfitto Polonia e Cina per fronteggiare i verdeoro in un confronto di grande tradizione e di enorme fascino: i Campioni del Mondo si troveranno di fronte la compagine sudamericana in un nuovo atto dell’eterna sfida, con la speranza di ottenere il successo a effetto in quel di Chicago (USA).

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi andranno a caccia del sesto successo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, di fondamentale importanza per compiere un passo verso la qualificazione alla Final Eight. L’Italia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, agli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ai centrali Gianluca Galassi e Giovanni Gargiulo, al libero Fabio Balaso.

Dall’altra parte della rete spiccano i bomber Alan e Darlan, i martelli Honorato e Bergmann, i centrali Judson e Flavio, il palleggiatore Fernando. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, incontro valido per la fase preliminare della Nations League di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 23.00. Buon divertimento a tutti.