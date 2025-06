LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Passo del Penice e Passo Coppi possono generare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Fiorenzuola D’Arda – Gavi di 153 chilometri. La frazione di ieri, la Manerbio-Salsomaggiore Terme è stata vinta da Seth Dunwoody. Il corridore irlandese della Bahrain Victorious Development Team ha regolato allo sprint, dopo una fuga di nove corridori, il danese Patrick Boje Frydkjær della Lidl – Trek Future Racing e il francese Aubin Sparfel della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team. Miglior italiano al traguardo, in settima posizione, è stato Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan CSB.

In classifica generale il belga Jarno Widar della Lotto Developement Team precede di sette secondi l’italiano Lorenzo Finn della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies e l’australiano Luke Tuckwell della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies di ventisette secondi. Occupa la quarta posizione lo spagnolo Adrià Pericas della UAE Team Emirates Gen Z.

I 1142 metri del Passo del Penice, chilometro 69, segnano l’inizio di una seconda parte di corsa dal disegno movimentato. Un susseguirsi di brevi salite e tratti in discesa accompagnano i corridori fino al Passo Coppi, chilometro 126,1, all’incrocio con la strada di Castellania Coppi (città natale del Campionissimo che dal 2019 ne contiene ufficialmente il nome). Il tratto finale è in leggera salita.

Il dislivello complessivo di 2200 metri lascia presagire una tappa che potrebbe risolversi con lo sprint di un gruppo ristretto o con una fuga da lontano. Da tenere in debita considerazione la possibilità che sulle difficoltà di giornata qualcuno dei big possa provare a creare la selezione. Attenzione in quel caso al belga Jarno Widar (Lotto Developement Team), leader della generale, e al suo immediato inseguitore Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe rookies), entrambi vogliosi di scaldare i motori in vista del decisivo sprint finale con le ultime due tappe. Da tenere d’occhio il danese Jørgen Nordhagen (Visma|Lease a Bike Development), l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe rookies), compagno di squadra di Finn, e lo spagnolo Adrià Pericas della UAE Team Emirates Gen Z. In casa Italia potrebbero mettersi in evidenza Filippo Turconi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) e Simone Gualdi (Wanty-Nippo-RE UZ).

La partenza della corsa è prevista alle 11:50, gli aggiornamenti inizieranno alle ore 14:00. Vedremo quali emozioni ci riserverà la frazione odierna, chi alzerà le braccia sul traguardo di Gavi e in che modo eventuali modifiche potranno interessare la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!