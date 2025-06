LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Finn e Widar cercano la rimonta nell’arrivo in salita a Prato Nevoso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima e penultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. 163 km da Bra a Prato Nevoso per una frazione che potrebbe risultare decisiva ai fini della classifica generale. Saranno quasi 4000 i metri di dislivello da affrontare con l’arrivo in salita che chiama al faccia a faccia tra coloro che puntano alla maglia rosa.

Rarissimi i metri di pianura nel corso di questo penultimo appuntamento. Sin dall’inizio della tappa sarà un continuo susseguirsi di saliscendi non troppo impegnativi. Soltanto 3 infatti i GPM con la salita di Pedaggera (6.7 km al 5,9% di pendenza media) posta a metà percorso. Dopo lo sprint intermedio di Mondovì ci sarà poi il Bric San Bernardo (6 km al 4,9%) che porterà gli atleti verso l’ascesa finale. Scalata verso Prato Nevoso che misura 11 km ed offre una pendenza media del 7,3%. Non ci si potrà nascondere.

Praticamente l’ultima occasione per i favoriti della vigilia, con l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) chiamato a difendere il simbolo del primato dagli attacchi degli avversari. Ci proverà sicuramente Jarno Widar (Lotto Developement Team). Il belga deve recuperare 1 minuto e 36 secondi al leader. 7 secondi in più da rimontare per Lorenzo Mark Finn, ma l’obiettivo in casa Red Bull è quello di conservare la maglia rosa. Occhi puntati anche sullo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Developement Team) e sull’azzurro Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), gli unici che partiranno con distacchi inferiori al minuto.

La settima tappa del Giro d'Italia NextGen 2025 inizierà alle 11.05.