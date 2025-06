LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuga o volata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa valida per il Giro di Svizzera 2025. La celeberrima corsa elvetica oggi, venerdì 20 giugno, propone una frazione di 186.7 km con partenza da Chur ed arrivo a Neuhausen am Rheinfall.

In occasione del quinto appuntamento a spuntarla è stato il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL), bravo ad imporsi allo sprint sul favorito lusitano Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Da segnalare anche quanto successo nella classifica generale, complice la leadership arpionata da Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) il quale precede il connazionale Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), secondo a 29’, oltre che il già citato Almeida, terzo a 39’’ di ritardo.

Cosa aspettarsi? La tappa odierna potrebbe essere congegnale per una fuga in grado di iniziare a tantissimi km dall’arrivo e di arrivare fino alla fine, così come per una volata di gruppo. Nella sezione iniziale i corridori si cimenteranno nella salita di Wildhaus, seconda categoria di 9 km al 6,8%, e di Hemberg, seconda categoria di 6,2km al 5,7. Una volta affrontate le due asperità la corsa andrà avanti con una serie di saliscendi, prima di una leggera salita (400 metri al 5%) che terminerà a 700 metri dal traguardo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta frazione del Giro di Svizzera. chilometro dopo chilometro, fuga, dopo fuga, GPM dopo GPM, per non perdersi davvero nulla. La tappa comincerà alle 12:39. I nostri aggiornamenti cominceranno alle 14:00. BUON DIVERTIMENTO