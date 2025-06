LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: big all’opera sul primo arrivo in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Svizzera 2025, la Aarau-Schwarzsee di 177 chilometri. La frazione inaugurale, la Küssnacht-Küssnacht, si è chiusa con l’affermazione di Romain Grégoire. Il francese della Groupama – FDJ ha preceduto sul traguardo il connazionale Kévin Vauquelin dell’Arkéa – B&B Hotels, l’olandese Bart Lemmen della Team Visma | Lease a Bike e l’altro transalpino Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team. L’australiano Ben O’Connor della Team Jayco AlUla ha chiuso in quinta posizione con un distacco di 1’17’’. Il primo degli italiani è stato Nicola Conci della XDS Astana Team che ha concluso in decima posizione.

In classifica generale Gregoire precede Vauquelin di 24’’, il duo Lemmen-Alaphilippe di 26’’ e O’Connor di 1’17’. Hanno già accumulato il consistente ritardo di 3’22’’ il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG, lo svizzero Marc Hirschi e i britannici Tao Geoghegan Hart della Lidl-Trek e Oscar Onley della Team Picnic PostNL. I più autorevoli candidati al successo finale, già staccati di oltre 3’, sono chiamati all’immediata reazione se non vogliono compromettere fin dalle prime battute le proprie possibilità di successo.

Un tracciato relativamente tranquillo nella parte iniziale di corsa si vivacizza man mano che il gruppo si avvicina al traguardo. I corridori affrontano il Guggisberg, seconda categoria di 5,3 chilometri al 4,3% di pendenza media, l’Heitenried, terza categoria di 1,5 chilometri al 7%, il Rechthalten, 1,6km al 6,1%, e la salita finale con pendenze che oscillano tra il 3 e il 5%.

Sembra quasi scontato attendersi la pronta riscossa degli uomini di classifica, sorpresi dalla maxi-fuga che ha caratterizzato la frazione inaugurale. Joao Almeida metterà sicuramente al lavoro la sua squadra per creare selezione e provare l’attacco con cui iniziare a recuperare il terreno perduto. Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team dovrà bilanciare al meglio la necessità di riguadagnare terreno con quella di tutelare la posizione del compagno di squadra Julian Alaphilippe. Deve invertire rapidamente la rotta anche il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL. Ben O’Connor della Team Jayco AlUla parte in vantaggio rispetto ai diretti rivali e potrebbe pensare di dilatare ulteriormente il margine a proprio favore.

In casa Italia da seguire con attenzione la prova di Lorenzo Fortunato. L’alfiere della XDS Astana Team ha iniziato la gara con la voglia di recitare un ruolo di primo piano in classifica generale e potrebbe approfittare di un tracciato impegnativo per lanciarsi nuovamente in avanscoperta.

La partenza della corsa è prevista alle 12:47, gli aggiornamenti inizieranno alle ore 14:00. Vedremo che tipo di copione ci riserverà la frazione odierna, chi alzerà le braccia sul traguardo di Schwarzsee e quali eventuali modifiche interesseranno la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!